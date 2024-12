Naiara Azevedo exalta amadurecimento após o BBB 22: ‘Aprendi a fazer por mim’

Em entrevista à TV CARAS, a cantora Naiara Azevedo relembra participação no BBB 22 e fala do quanto viu sua vida mudar de direção após o reality show

Quase três anos após participar do Big Brother Brasil, a cantora e compositora Naiara Azevedo (35) ainda reflete muito sobre tudo o que passou durante o tempo em que esteve confinada na casa mais vigiada do país, na companhia de pessoas que nunca tinha visto antes. Em entrevista à TV CARAS, a artista fala do quanto viu sua vida mudar de direção após o reality show da TV Globo, edificando seu amadurecimento e carreira. Ela ainda revela quais ex-participantes do BBB 22 ainda mantém contato. "Aprendi a fazer por mim", confessa a sertaneja.

“Acho que amadureci muito, muito mesmo, em todos os âmbitos da minha vida. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque eu estou com 35 anos, né? Uma mulher de 32 (na época em que participou do BBB 22), já está bem situada (risos). E eu percebo o quanto a gente – óbvio, se a gente estiver aberto a isso – evolui na busca pelo o autoconhecimento, saber mais sobre si, estudar. Mas eu não assisti o programa; assisti alguns cortes que viraram meme, algumas coisas que me contaram, mas eu mesmo nunca quis”, fala Naiara.

“Sou uma pessoa que não fico voltando no passado para ver o que deu certo, o que deu errado, eu vou vivendo um dia de cada vez. O que passou, passou. Mas sou muito grata, muito grata pela oportunidade. E das poucas coisas que eu vi sobre mim, se fosse hoje, faria de forma diferente; tanto na forma de reagir a algumas situações – às vezes, a gente cria uma tempestade num copo d'água e não precisava disso; outras coisas, a gente precisava ter criado tempestade no copo, e não criou”, completa.

Ao ser questionada sobre o que trouxe para a vida a real, a cantora afirma: “O que eu mais aprendi com isso tudo, é que a gente não tem controle sobre as emoções, sentimentos e ações dos outros. O que você sentir vontade de fazer, faça sem esperar nada em troca. É uma frase muito batida, mas, para mim, é a frase que mais se encaixa: seja você mesma, faz o que você sente bem”.

“É isso, é você estar bem. A gente tem que ser egoísta. Percebi que se a gente pensar na gente, aprender a dizer não, a gente se poupa de algumas coisas, não é egoísmo. As pessoas falam: ‘Mas você é egoísta’, mas não. Eu preciso estar bem; porque muitas vezes a gente deixa de estar bem, se sente mal para fazer pelo outro. Depois, a gente fica mais mal ainda porque o outro não retribui. Então, acho que o que eu aprendi, e que tem dado mais certo na minha vida, é fazer por mim, do jeito que eu achar que está bom para mim, e se agradar os outros ao redor, que maravilha, se não, pelo menos eu estou bem. Como egoísta, se você está vivendo com a sua saúde mental, com a sua seriedade mental em dia, você pensa: Estou maravilhosa, estou medicada (risos)”, completa a sertaneja.

Em seguida, a artista revela quem são os ex-participantes da sua edição que mantém contato até hoje: “Com o Vyni, sempre tenho. Ele continuou presente na minha vida até hoje; pelas redes sociais e quando a gente se encontra em algum evento. O Vyni está sempre em Goiânia, e eu sempre estou em São Paulo. Então, a gente está sempre em contato, ou por telefone ou pessoalmente. Já encontrei a Jessi (Alves) algumas vezes, já encontrei a Natália (Deodato) também, a Linn (da Quebrada) encontrei muito pouco”.

“Acho que o que acontece é o desencontro das nossas rotinas de trabalho, cada um trabalhando para um lado, mas o carinho é muito grande. Um dia desses, me encontrei com o Eliezer. Acho bacana que vai passando o tempo e você vai deixando qualquer coisa, que na hora parecia grande, tão pequena, é insignificante, entendeu? Então, quando você pergunta como é a sua relação, com algumas pessoas não existe relação, mas também não existe nada, e com outras pessoas tem um espaço de muito carinho no meu coração e na minha memória. E foi o que ficou”, finaliza a cantora.

Leia também:Naiara Azevedo expõe tristeza sobre relação abusiva com o ex: ‘Vivi uma prisão’

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL: