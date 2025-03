Ticiane Pinheiro passa 'perrengue' para chegar ao Lollapalooza com Rafa Justus: 'Supertensa'

Ticiane Pinheiro levou a filha, Rafaella Justus, para assistir ao show da cantora Olivia Rodrigo no festival de música Lollapalooza Brasil 2025

A apresentadora Ticiane Pinheiro levou a filha mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos, para assistir ao show da cantora Olivia Rodrigo no festival de música Lollapalooza Brasil 2025. Mas antes de curtirem a apresentação, as duas enfrentaram alguns perrengues.

Em entrevista ao portal gshow, Ticiane contou que essa foi a primeira vez de Rafa em um festival de música e se lembrou da confusão que enfrentaram para chegar ao evento. Os famosos, que acompanham as apresentações da área VIP, acessam o autódromo por meio de ônibus, geralmente embarcando em pontos estratégicos, como shoppings.

"É o meu primeiro festival na vida, estou muito animada! Vai ser incrível", falou Rafa. "Ela está superanimada e supertensa! Porque a gente errou o shopping para chegar aqui! A gente pegou um trânsito! Eu trouxe ela, minha afilhada e uma amiga da Rafa, e elas estavam desesperadas porque não queriam perder o começo do show da Olivia Rodrigo", detalhou a apresentadora. Felizmente, deu tudo certo e elas conseguiram acompanhar o show.

Look para o evento

Para o festival, Rafa apostou em uma blusa de manga comprida estampada e completou o visual com saia de couro e cinto volumoso. Enquanto isso, Ticiane surgiu com um vestido preto básico com meia arrastão. Além de Rafa, Ticiane também é mãe de Manuella, de 5 anos.

Recentemente, Ticiane Pinheiro encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros de sua viagem ao lado do marido, o jornalista César Tralli. "É tão bom ter um tempo para o casal, poder curtir cada momento, lembrar de como é importante namorar seu marido, ficar sem hora para nada, fazer a nossa caminhada, comer nosso fondue e nos curtir num lugar que amamos e que nos traz tantas lembranças maravilhosas. Te amo meu amor", escreveu a famosa na legenda. Veja os registros!

