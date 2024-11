Naiara Azevedo expõe tristeza sobre relação abusiva com o ex: ‘Vivi uma prisão’

Em 2023, Naiara Azevedo denunciou o ex-marido por violência doméstica e patrimonial

Naiara Azevedo (35) estampou as páginas policiais em novembro de 2023 após denunciar o ex-marido, o empresário Rafael Cabral, por violência doméstica e patrimonial. Na última segunda-feira, 25, a cantora sertaneja foi convidada por Patrícia Poeta (48) no Encontro para relatar a sua experiência de vida e reforçar a luta contra agressores. Nos bastidores, ela conversou com um grupo de jornalistas mulheres, com participação da CARAS Brasil, sobre suas vivências.

"Dor, era o que eu passava dentro da minha casa. Foi e é muito difícil você compartilhar o mesmo sentimento [que essas mulheres vítimas de violência], uma coisa é você só ouvir e se compadecer do sentimento do outro e outra coisa você sentir na pele, de fato. Então foi bem complicado pra mim ouvir tudo aquilo calado durante todo aquele tempo e, hoje, enfim, poder contar pras pessoas, de fato, como eu me sinto e como eu me sinto agora, tendo me libertado disso. É muito importante você ter propriedade de falar: 'Gente, não tem como ficar pior do que já está, porque o pior é estar nessa relação', O pior é estar nessa relação, o pior é viver nesse cativeiro", conta.

Durante anos de relacionamento, a artista diz ter vivido uma vida sufocante. Sem citar nominalmente o ex, contra quem tem uma medida protetiva concedida pela Justiça após denúncia, ela afirma que viveu os piores momentos da vida durante o ciclo violento.

"É um cativeiro! A gente fala que é uma prisão sem grades. Eu vivi uma prisão sem grades e poder me libertar, romper essa barreira, abrir a porta do cativeiro, sair pra fora e falar: 'Eu tô livre'. Independente das consequências que vierem, nenhuma consequência vai ser pior do que isso que eu vivi durante toda a minha vida com essa pessoa. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar pras pessoas e encorajá-las", explica.

A intérprete de 50 Reais chama atenção para o comportamento do agressor durante o relacionamento abusivo. A importância de ter coragem, buscar meios e informações para interromper esse ciclo é um conselho dado pela artista.

"O agressor sempre volta com uma máscara de... 'Ah, eu não queria ter feito isso. Ah, como eu me arrependo. Ah, eu quero minha família de volta. Ah, eu te amo, eu vou mudar. Um milhão de desculpas. Eles ficam bonzinhos mesmo durante algum tempo. Só que depois vão ficar piores. Então, o conselho que eu dou é não... esse tipo de gente não merece uma segunda chance. Quem merece uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima chance, quantas chances forem necessárias é você. Você, sim, merece todas as chances de ser feliz. Então, lute!", exclama a artista.

Hoje separada e sem qualquer tipo de contato com seu agressor, Naiara diz ser outra pessoa. A cantora afirma ter luz nos olhos e uma leveza que não sentia durante muito tempo. "A primeira coisa é o brilho no olhar. Algumas pessoas me olham e falam: 'Nossa, você está tão bem, você tá diferente, você tá mais bonita'. Eu falei: 'Não, mas eu sou a mesma pessoa. Não troquei a cor do meu cabelo, não fiz nenhum procedimento estético, nada que mudasse. As pessoas hoje enxergam em mim essa alegria, essa leveza que transcende", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NAIARA AZEVEDO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Leia também:Luísa Perisse lista desafios de dividir programa com a mãe: ‘Confunde um pouco’