MC Livinho revela que se casou em ensaio fotográfico nas Ilhas Maldivas

MC Livinho faz ensaio fotográfico vestido de noivo ao lado de sua eleita, Byanca Gabarron, durante viagem para as Ilhas Maldivas

O cantor MC Livinho está apaixonado e casado! Ele anunciou sua união com Byanca Gabarron na última sexta-feira, 22, ao compartilhar novas fotos do casal com looks de noivos.

Eles se vestiram de noivos para um ensaio fotográfico nas Ilhas Maldivas e surpreenderam os fãs. Nas imagens, ele apareceu com terno branco e esbanjou romantismo ao beijar a mão da noiva. Por sua vez, ela usou um vestido tomara que caia branco e véu.

Qual é a história de amor de MC Livinho e Byanca Gabarron?

O cantor MC Livinho conheceu Byanca Gabarron em 2014 e eles começaram a namorar em 2016. Nas redes sociais, eles esbanjaram sintonia e amor em seus posts com declarações românticas.

O noivado aconteceu em 2017. Em 2019, ela engravidou e compartilhou fotos do ensaio de gestante com o noivo. Juntos, eles tiveram um filho, chamado Olívio. Em 2022, os dois tiveram um rompimento e anunciaram a separação na internet. Poucos meses depois, eles anunciaram a reconciliação.

Polêmica com MC Livinho

O cantor MC Livinho teve uma atitude que foi alvo de críticas nas redes sociais em setembro de 2024. Ele estava no congestionamento em uma rodovia no Rio de Janeiro quando viu a equipe de reportagem da Globo e invadiu a transmissão para fazer uma dancinha atrás da repórter. Porém, o assunto da reportagem era sobre um acidente que deixou três mortos. Com isso, o vídeo do artista viralizou.

Logo depois de ver a repercussão de sua atitude, Livinho surgiu na internet para se pronunciar e disse que não sabia que a reportagem era sobre um acidente fatal.

"Desejo meus pêsames a perda que teve. Agora que eu entrei na internet e vi os fãs mandando: 'Foi um acidente'. Eu fui entender o que aconteceu e vi essas perdas, então meus sentimentos a todos. Quem conhece o Livinho, [sabe que eu] nunca vou deixar de trazer alegria para vocês, de trazer minha autoestima, minha resenha", disse ele.

