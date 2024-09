MC Livinho se pronuncia após invadir transmissão ao vivo da Globo

MC Livinho falou sobre a sua atitude de ter aparecido dançando em uma reportagem da Globo sobre um acidente de trânsito

O cantor MC Livinho teve uma atitude que foi alvo de críticas nas redes sociais neste sábado, 21. Ele estava no congestionamento em uma rodovia no Rio de Janeiro quando viu a equipe de reportagem da Globo e invadiu a transmissão para fazer uma dancinha atrás da repórter. Porém, o assunto da reportagem era sobre um acidente que deixou três mortos. Com isso, o vídeo do artista viralizou.

Logo depois de ver a repercussão de sua atitude, Livinho surgiu na internet para se pronunciar e disse que não sabia que a reportagem era sobre um acidente fatal.

"Desejo meus pêsames a perda que teve. Agora que eu entrei na internet e vi os fãs mandando: 'Foi um acidente'. Eu fui entender o que aconteceu e vi essas perdas, então meus sentimentos a todos. Quem conhece o Livinho, [sabe que eu] nunca vou deixar de trazer alegria para vocês, de trazer minha autoestima, minha resenha", disse ele.

MC Livinho perdeu um amigo recentemente

MC Livinho usou seu perfil secundário no Instagram para lamentar a morte do amigo e produtor musical, Adileon Eva, em julho de 2024. Embora o artista não tenha dito a causa da perda do amigo, imagens de uma câmera de segurança, de um bar em São Paulo, mostraram que o empresário foi baleado na cabeça durante a madrugada e não resistiu ao ferimento.

"Irmão, você tinha um coração puro. Isso não é justo. Te amo eternamente, não existirá outro igual, com a sua autoestima. Um parceiro que nos contagiava sempre", escreveu o cantor. O artista compartilhou registros ao lado do amigo junto da música Que Mundo é Esse Tão Cruel, do MC Kevin O Chris.

Nos vídeos compartilhados por Livinho, o artista aparece sorrindo das brincadeiras feitas pelo produtor, que parecia ser alguém com bom-humor e carisma. Além das publicações nos stories, Livinho também alterou a foto de perfil das contas no Instagram para uma imagem de luto. A notícia da morte surpreendeu o cantor, já que ele está em Portugal para se apresentar no BR Fest, um festival de musica brasileira na Europa.