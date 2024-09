Luísa Sonza comemora indicação ao Grammy Latino, é criticada e rebate

Luísa Sonza comemorou a indicação da música Chico ao Grammy Latino, foi criticada por alguns seguidores e fez questão de rebater

Em suas redes sociais, Luísa Sonza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 17, a cantora comemorou as suas indicações ao Grammy Latino. A artista foi indicada a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Escândalo Íntimo e a Melhor Canção em Língua Portuguesa com Chico.

"Duas indicações, um álbum e uma faixa que tenho tanto orgulho de ter feito. Eu não poderia estar mais feliz e mais grata. E hoje às 21h lançamos o deluxe desse álbum em comemoração a tudo que ele me trouxe e segue trazendo, te amo, meu verdadeiro Escândalo! Obrigada a todos que de alguma forma participaram desse álbum, não vou marcar ninguém porque cada pessoa que esteve presente de alguma forma merece, e aí não cabe tanta gente! Mas fica aqui, com muito carinho, minha eterna e imensa gratidão", escreveu ela no Instagram.

Nos comentários da publicação, Luísa recebeu algumas críticas por ter escrito a música Chico para o ex-namorado Chico Moedas, que a traiu pouco tempo depois do lançamento da canção. "Esse Chico nunca vai ser esquecido", disse um internauta. "Misericórdia. Amo Luísa, mas não faz mais música para nenhum homem, não. Eles não te merecem", comentou outra.

A artista fez questão de responder e rebater as críticas. "Vocês ainda acham que músicas são feitas para os outros? Quem está indicada ao Grammy sou eu e nada que alguém falar ou fazer vai tirar o orgulho que eu tenho de ter feito essa música! Eu amo genuinamente e acredito que essa é uma das, se não a melhor música que já fiz", começou ela.

Em seguida, Luísa afirmou que não faz sentido deixar de escrever sobre seus sentimentos. "Como já havia dito desde Penhasco, não posso deixar de escrever e barrar a criatividade do momento pelo outro, ou não lançar por conta de um terceiro, a música no final sempre vai ser sobre mim e meus sentimentos, e eu juro que acho que esse é meu maior trunfo e é um dos motivos de tanto sucesso, eu sou visceral", finalizou, fazendo referência à música sobre o fim do seu casamento com Whindersson Nunes.

