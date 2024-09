Chico Moedas reflete sobre cancelamento após Luísa Sonza expor traição: 'Sorte'

Ex de Luísa Sonza, Chico Moedas falou sobre a reviravolta em sua vida após a cantora revelar ao vivo que foi traída na relação

O youtuber Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas, falou abertamente sobre a grande reviravolta em sua vida após o namoro com a cantora Luísa Sonza. A relação entre os dois chegou ao fim em setembro de 2023, quando a artista revelou ao vivo na TV Globo que havia sido traída pelo então companheiro.

Cerca de 1 ano depois da polêmica, o ocorrido entre o ex-casal ainda é bastante comentado pelo público. Em recente entrevista à 'Quem', Chico refletiu sobre o 'cancelamento' que enfrentou durante esse período.

De acordo com o amigo do streamer Casimiro Miguel, a reação das pessoas perante a situação o deixou surpreso. "Tive uma sorte do caramba. Tem gente que ainda me julga, mas muita gente levou na esportiva o que aconteceu", relatou Chico Moedas.

Em seguida, o ex de Luísa Sonza falou a respeito das brincadeiras do público em relação ao acontecimento. "Tem gente que nunca vai com a minha cara por causa disso, mas o pessoal levou na boa. A coisa ficou mais leve do que eu esperava", declarou ele.

E completou: "Rir foi o que restou. Vou fazer o quê? Sair brigando na internet? Não dá, né? O jeito foi relaxar e aceitar". Por fim, ao ser questionado se iria prestigiar a apresentação de Luísa Sonza no Rock in Rio 2024, Chico afirmou que seria "desnecessário" marcar presença no show.

Chico Moedas fala sobre traição em namoro com Luísa Sonza

Vale lembrar que esta é a primeira vez que Chico Moedas fala publicamente sobre o fim de seu namoro com Luísa Sonza. Em julho deste ano, o integrante do canal 'Aqueles Caras' rompeu o silêncio e admitiu ter errado com a cantora durante a relação.

"Eu me entreguei [para ela]. É isso, é indelicado. Po***, é uma m*rda, não gosto de falar dessa po***. Que bagulho horroroso. Sim, cometi um erro", disse ele ao 'Cortes do Tropa Mainstreet'. "Não tem o que falar, porque é indelicado. Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado", continuou.

Em seguida, sem entrar em muitos detalhes, Chico Moedas lamentou o erro e ressaltou que não adianta falar muita coisa. "A vida também é a gente se decepcionar. A vida é, infelizmente, a gente ter que lidar com as coisas da vida. Tudo que eu falo é uma m*rda, não posso mais falar po*** nenhuma", concluiu ele.