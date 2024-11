Liam Payne: Novo detalhe sobre a morte do cantor vem à tona

Novo relatório sobre a morte de Liam Payne revela qual era a intenção dele ao ir para a varanda do hotel, o que culminou em sua morte trágica

A morte do cantor Liam Payne chocou os fãs dele ao redor do mundo há pouco mais de um mês. Agora, um novo relatório da investigação revelou um detalhe inédito sobre o que aconteceu na noite da queda dele da varanda do hotel.

De acordo com o jornal New York Post, um relatório informou que Payne tentava escapar de seu quarto do hotel quando foi para a varanda e caiu. A publicação disse que os funcionários do hotel sabiam que ele ameaçado usar a varanda para fugir do quarto.

Naquela noite, o cantor parecia que estava embriagado e chegou a ser arrastado pelos funcionários do hotel no saguão. Ao chegar no quarto, ele não queria entrar no local e ameaçou sair pela varanda. Então, um funcionário ligou para a polícia. Neste meio tempo, o cantor caiu da varanda e faleceu.

A autópsia do corpo de Liam Payne

De acordo com a CNN norte-americana, o relatório da autópsia informou que Liam Payne faleceu em decorrência de ferimentos múltiplos e hemorragias internas e externas após cair da varanda do hotel.

Anteriormente, os médicos envolvidos nos primeiros atendimentos após a queda falaram mais detalhes de como foi corpo do artista foi encontrado e apontaram que a morte foi instantânea. “Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo”, disse Alberto Crescenti, chefe do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Logo depois, Crescenti acrescentou: “Com base no que a equipe viu, aparentemente houve uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves que levaram à sua morte imediata”.

O Ministério Público da Argentina também pediu um relatório toxicológico. Segundo a People, a Procuradoria Nacional Penal e Correcional divulgou os resultados toxicológicos e revelou que tinha vestígios de 'álcool, cocaína e antidepressivos prescritos' no corpo do cantor. "Essa conclusão foi alcançada após testes toxicológicos completos em urina, sangue e humor vítreo", afirma o comunicado à imprensa.

O relatório forense indicou que no momento da queda, Payne apresentava um estado de consciência significativamente diminuído, sugerindo que ele não estava plenamente ciente de suas ações. A necrópsia confirmou que a causa da morte do cantor foi devido a múltiplos traumas e hemorragias internas e externas, sem sinais de defesa ou tentativa de proteção na queda, o que aponta uma possível inconsciência ou estado alterado.

