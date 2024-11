Liam Payne: relatório detalha substâncias encontradas no corpo do cantor

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires

A morte de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, segue sob investigação na Argentina, e nesta quinta-feira, 7, um novo relatório informou que substâncias ilícitas e álcool foram encontradas no corpo do artista.

Segundo a People, a Procuradoria Nacional Penal e Correcional divulgou os resultados toxicológicos e revelou que tinha vestígios de 'álcool, cocaína e antidepressivos prescritos' no corpo do cantor, que morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro.

"Essa conclusão foi alcançada após testes toxicológicos completos em urina, sangue e humor vítreo", afirma o comunicado à imprensa.

A investigação da Procuradoria Nacional Penal e Correcional nº 14 ainda inclui análise completa do celular de Liam, mais de 800 horas de vídeos de câmeras de segurança e depoimentos de funcionários do hotel, amigos e familiares, além dos médicos.

O relatório forense indicou que no momento da queda, Payne apresentava um estado de consciência significativamente diminuído, sugerindo que ele não estava plenamente ciente de suas ações. A necrópsia confirmou que a causa da morte do cantor foi devido a múltiplos traumas e hemorragias internas e externas, sem sinais de defesa ou tentativa de proteção na queda, o que aponta uma possível inconsciência ou estado alterado.

Polícia prende três suspeitos relacionados a morte de Liam Payne

Nesta quinta-feira, 7, as autoridades prenderam três suspeitos que podem estar relacionados a morte do cantor Liam Payne. Entre os detidos, estão dois funcionários do hotel e um empresário que teria estado com o artista horas antes de sua morte.

O empresário é acusado de ter abandonado Liam em um momento crítico e não ter avisado a família do cantor sobre o seu estado. De acordo com a lei argentina, a pena para abandono de pessoa é de dois a seis anos de prisão.

