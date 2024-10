Liam Payne esteve no Brasil em 2018. Relembre passagem do astro por aqui

Liam Payne, que foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16, esteve no Brasil em 2018. Relembre a passagem do artista por aqui

Nesta quarta-feira, 16, Liam Payne, que integrou o grupo One Direction, foi encontrado morto aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel localizado em Buenos Aires, na Argentina.

Com uma legião de fãs no Brasil, o cantor esteve no País em 2018 e marcou presença em alguns programas na TV Globo.

O artista deu entrevistas para Luciano Huck, no Caldeirão do Huck, e para Fátima Bernardes, no programa Encontro.

Em seu Instagram Stories, Luciano Huck relembrou um trecho de sua entrevista com o artista e lamentou o ocorrido. "Liam Payne, vá em paz. Deixamos nosso carinho à família e aos fãs",escreveu ele.

Fátima Bernardes também lamentou a morte precoce de Liam. "Que triste saber da morte de um jovem de 31 anos de forma trágica. Liam Payne caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A polícia investiga o que aconteceu. Ele esteve comigo no Encontro em junho de 2018. Estava no Brasil para divulgar seu trabalho solo depois do fim do One Direction. Além de cantar, conversou com fãs e contou sobre os planos futuros. Meu carinho para os fãs", escreveu a jornalista.

Maisa Silva também teve a oportunidade de conversar com o famoso. "RIP Liam Payne. Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência, esse momento estará para sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigada por tudo", escreveu ela no X, antigo Twitter.

Morte

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, morreu aos 31 anos de idade. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar.

Segundo informações do jornal La Nacion, a polícia foi acionada ao local para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool". Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, informou à mídia local que a morte foi imediata. Ele acrescentou que o artista sofreu uma queda de aproximadamente 13 metros de altura.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do SAME.

Ele deixa o filho Bear Grey Payne, de sete anos de idade, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.