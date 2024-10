Léo Santana dá detalhes de música para Garota do Momento: 'Fora do que estão acostumados'

Em entrevista à CARAS Brasil, Léo Santana ainda fala dos preparativos para o PaGGodin em São Paulo e conta o que prepara para o Carnaval

Léo Santana(36) não esconde a empolgação com os diversos projetos da carreira. Prestes a apresentar o PaGGodin pela primeira vez em São Paulo neste domingo, 20, o artista terá uma música na trilha sonora da novela Garota do Momento(Globo) e ainda prepara "um verão cheio de novidades" para os fãs no Carnaval.

Segundo o músico, uma das próximas novidades será justamente a canção para a novela global. "Foi desafiador para mim, pois trará uma releitura que é totalmente fora do que os meus fãs estão acostumados a ver, totalmente fora do que é o Léo Santana ", detalha, em entrevista à CARAS Brasil. "Espero que a galera curta muito."

Ao lado dele estarão nomes como Iza(34), Gaby Amarantos(46), Gloria Groove(29) e Péricles(55) —que também divide o palco do PaGGodin, parque Ibirapuera, com o artista neste domingo, após a mudança de data do show devido à previsão de temporal na capital paulista.

Léo Santana também convida Thiaguinho(41) e MC Daniel(26) para cantar durante sua apresentação do projeto. Ele diz que a escolha dos nomes aconteceu pela proximidade e admiração que tem com os artistas. "Estou cheio de expectativas para o PaGGodin em São Paulo. A capital paulista sempre me recebe com muito carinho e tenho certeza que será mais um encontro muito especial."

Em meio aos shows, ele se prepara para o Carnaval. Dono de hits que embalam o período, como Zona de Perigo (2023) e Rebolation (2010), o artista conta que tem alguns lançamentos que acontecerão até o verão, incluindo com Iza e Mari Fernandez (23), e trabalha na escolha da música que será sua aposta. "Vamos fazer um 2025 muito massa, com fé em Deus."

O artista ainda completa ao dizer que consegue equilibrar tudo em sua carreira graças à esposa, Lore Improta(31). "Lore é uma mulher incrível e que sempre me apoiou em tudo que me propus a fazer na minha carreira. Ela cola comigo em tudo e está sempre me apoiando, me incentivando. Lore é sensacional, como mãe, amiga e mulher."

Foto: Reprodução/Instagram @leosantana

O PaGGodin terá seus portões abertos às 12h do domingo, 20, e o show começará às 14h30. Às 15h30, Thiaguinho subirá ao palco, seguido por MC Daniel às 17h30. Mais tarde, às 20h30, Péricles entrará na apresentação e, das 21h às 22h, será o after do GG. Aos espectadores que não conseguirem comparecer na nova data, o valor do ingresso será reembolsado pela Ingresse, conforme comunicado que será enviado pela plataforma.

CONFIRA ANÚNCIO DE LÉO SANTANA SOBRE MUDANÇA DE DATA DO PAGGODIN: