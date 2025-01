Justin Bieber exibe foto inédita com seu filho de 4 meses

Após polêmica envolvendo a esposa, Justin Bieber abre álbum de fotos nas redes sociais e mostra imagem com o filho no colo

O cantor Justin Bieber explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto do seu filho, Jack, de 4 meses de vida, fruto do casamento com Hailey Bieber. Nesta terça-feira, 21, ele compartilhou um álbum de fotos de momentos perto da natureza e com seus amigos.

No meio das fotos, ele exibiu um momento especial com o filho no colo. O bebê apareceu de costas enquanto era carregado pelo pai em um dia de inverno.

Nos comentários, os fãs reagiram ao clique de pai e filho. “Agora temos a cabecinha do Jack”, disse um seguidor. “Daqui a pouco ele posta o Jack para nós vermos, relaxem”, afirmou outro. “Nós te amamos, Jack”, declarou mais um.

Até o momento, Hailey e Justin não mostraram o rosto do filho publicamente. Até o momento, eles só mostraram parte do corpo do bebê para preservar a identidade dele.

Jack e Justin Bieber

Parou de seguir a esposa?

O cantor Justin Bieber usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para explicar por que deixou de seguir sua esposa, a modelo e empresária Hailey Bieber, no Instagram. Segundo ele, porém, o unfollow em Hailey não foi realizado por ele e sim por um hacker, que teria entrado em sua conta.

Nos stories do Instagram, ele explicou o que aconteceu: "Alguém entrou na minha conta e parou de seguir a minha mulher. Essas m*rdas estão ficando estranhas aqui", escreveu o cantor.

Mais cedo, internautas perceberam o unfollow e surgiram especulações sobre o que poderia ter motivado a atitude do cantor. Com isso, surgiram teorias que variaram de marketing para o lançamento de uma nova música do artista e até mesmo divórcio da dupla.

Recentemente, Em entrevista para a People, um amigo próximo ao casal revelou como eles costumam lidar com uma possível crise no relacionamento. “Eles apenas riem dos rumores constantes sobre o divórcio. É irritante, mas é apenas barulho”, disse o informante.