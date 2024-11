Como Justin Bieber e Hailey Baldwin lidam com os rumores de divórcio?

Um amigo próximo de Justin Bieber e Hailey Baldwin revelou como o casal lida com os constantes rumores sobre o fim do casamento

Mesmo sendo casados há anos, não é raro surgir um rumor sobre uma possível crise no relacionamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin.

Em entrevista para a People, um amigo próximo ao casal revelou que eles costumam levar a situação com bastante bom humor.

“Eles apenas riem dos rumores constantes sobre o divórcio. É irritante, mas é apenas barulho”, disse o informante.

Justin e Hailey se casaram em 2018. Em agosto deste ano, os artistas deram as boas vindas para o primeiro filho, que recebeu o nome de Jack. Justin e Hailey têm sido bastante cuidadosos quando o assunto é a exposição do filho e ainda não mostraram o rostinho do bebê.

Como está Justin Bieber em meio à polêmica com P. Diddy?

Em meio às teorias e especulações de que Justin Bieber seria uma das supostas vítimas do rapper norte-americano P. Diddy, fontes próximas ao cantor revelaram sua reação às notícias. De acordo com o portal Us Weekly, Bieber estaria "enojado" pelas acusações feitas contra o magnata da música.

As mesmas fontes afirmaram ao veículo que o marido de Hailey Bieber "não tem nada a ver" com Diddy, ou Sean Combs. Além disso, sua assessoria teria reforçado que ele pretende se manter distante de discussões sobre o assunto.

Vale destacar que a atenção em torno do caso de P. Diddy se intensificou após sua prisão em 16 de setembro, quando foi acusado de estupro, agressão e tráfico sexual. As acusações incluem relatos de que o rapper teria forçado vítimas a se envolver em atos sexuais com convidados de seus eventos, além de gravá-las em momentos de vulnerabilidade.

Recentemente, Janice Small Combs, mãe de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, decidiu se pronunciar sobre a série de acusações contra o rapper. Ele está detido desde 16 de setembro e é alvo de investigações relacionadas a suspeitas de tráfico sexual e agressão. Em um comunicado divulgado pelo The Hollywood Reporter, ela declarou que, apesar de seu filho não ser perfeito, é inocente das acusações.

