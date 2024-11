Junior: Saiba 8 curiosidades da turnê Solo, que estreia no sábado

O cantor e músico Junior revela curiosidades da turnê Solo: Como será o figurino? O que ele pediu no camarim? Como será o cenário? E o repertório?

O cantor e músico Junior já está com tudo pronto para estreia da Solo Tour, que marca o início dos shows de sua carreira solo. Pouco mais de um ano após dar o pontapé inicial na nova fase profissional, ele lança o seu tão aguardado show no próximo sábado, 9 de novembro, na cidade de Campinas e, na sequência, ainda passará por São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte. Antes da grande noite, o artista realizou uma coletiva de imprensa, que teve a presença de CARAS, e contou curiosidades sobre o que vem por aí . Confira abaixo:

Figurino da turnê do Junior

Questionado por CARAS sobre como foi a escolha do figurino para a turnê, Junior demonstrou que os fãs podem ficar de olho nos looks que ele vai usar, mas também prestar atenção nas roupas de toda a sua equipe. "O figurino foi todo criado no universo do show, tem toda uma historinha, uma estética que a gente trás, e o figurino é uma extensão disso. Foi feito em uma parceria do meu stylist, que é o Tiago Ferraz junto com a La Garçonne, eles desenvolveram o figurino de todo mundo que está no palco, o meu, do ballet, banda, até os roadies, todo mundo está dentro do universo do show”, disse ele.

E completou: "Está muito interessante, muito massa, com bastante personalidade. Eu gosto muito e está muito bonito, com uma estética muito própria e interessante, eu gosto bastante. Estou bem contente com o resultado. É um dos figurinos mais interessantes que eu já tivesse nesse sentido”.

O que o Junior pede que tenha no camarim?

Na coletiva, o cantor e músico também revelou algumas curiosidades do que não pode faltar em sua lista de pedidos para ter no camarim. Ele revelou que faz pedidos de toalhas e mais alguns petiscos para ter no local.

"Toalha é realmente necessário porque eu transpiro muito no show. Preciso ter para me secar e só por uma questão de necessidade. Fiz esses dias uma listinha de camarim com água, café - eu levo minha chaleira elétrica e faço meu cafézinho, e levo proteína em pó, secador de cabelo -, massa com molho de tomate de janta e talvez uma omelete ou um ovo mexido para ter um pouco de proteína e carboidrato, e não ser nada muito pesado. Pedi algumas castanhas e frutas da estação para dar pros meus filhos e também porque a gente recebe alguém no camarim e para as pessoas terem alguma coisa para beliscar. Nada demais”, disse ele.

Será que os filhos de Junior vão aos shows?

Junior garantiu que seus filhos, Otto e Lara, frutos do casamento com Monica Benini, devem assistir algum show do pai, mas não garante que eles estejam em todos. "Não sei se vão fazer a turnê junto, mas vão em alguns shows”, disse ele. Inclusive, o artista leva um item indispensável para que as crianças fiquem confortáveis no show. "Tem uma gaveta no camarim que tem o fone de proteção de ouvido para crianças”, comentou.

O astro opinou em tudo!

Junior garantiu que todos os detalhes da turnê possuem o seu toque especial. Mesmo com uma equipe de profissionais de várias áreas ao seu redor, ele fez questão de dar pitaco em tudo para garantir a sua essência e personalidade. "Estou totalmente presente em tudo, da hora que pisca a luz, que cor que ascende, tudo, não tem como ser mais eu do que esse trabalho. Independente de qualquer coisa, já me sinto muito realizado, estou conseguindo me expressar, estou conseguindo chegar onde eu quero chegar com a minha mensagem”, afirmou.

Além disso, ele contou que os fãs que vão ao show de Campinas podem esperar que vão ficar impressionados com o que ele preparou. "Vai ter um momento que eu acho que vai rolar um: ‘Oi?’”, afirmou.

O artista ainda explicou mais sobre a necessidade de cuidar de todos os detalhes pessoalmente. "É a primeira vez que estou fazendo um show que é só meu. Eu tenho que pensar o que eu gosto, o que eu acho massa. É um trabalho coletivo, feito com pessoas muito incríveis que eu tive a sorte de ir trazendo ao longo do percurso e incluindo na equipe, desde direção criativa geral até a direção cênica, de arte, luz, tenho profissionais muito competentes que estão comigo. Eu viajo, tenho minhas ideias, e a galera faz acontecer, mas claro que é com pé no chão. Estou no começo de carreira solo, não vou criar show que só cabe em estádio sendo que estou em um momento de tocar para 2 ou 3 mil pessoas. Tenho essa consciência, mas fazendo o mais legal possível dentro desse cenário. está muito lindo, bonito, criativo, com uma essência muito clara, bastante personalidade e muito amarrado com as letras, com tudo o que permeia esse trabalho, toda a mensagem que quero passar com a minha música e as letras”, declarou.

Repertório da turnê

Junior contou que o repertório foi composto com as músicas dos dois volumes do álbum Solo e também com outras canções que fazem parte de sua trajetória musical. Ao ser questionado sobre qual música do passado está ansioso para cantar no palco e qual música atual quer cantar, ele citou Libertar e Sou: "Para voltar a cantar, acho que Libertar é um momento muito gostoso de se trazer para o show, e a troca que eu tenho com o público é gigante. É uma música que eu acho que sempre tem um sabor especial. Para cantar no show, o que me vem na cabeça é a Sou, que é muito sobre a gente se entender, se aceitar”, declarou.

E revelou mais curiosidades sobre como foi montar o repertório: "A escolha do repertório foi cuidadosa, feito em coletivo criativo, junto com a Nídia Aranha, que é a diretora do show, mas muito seguindo de um esboço que eu tinha feito do setlist. A gente escolheu alguns clássicos da minha carreira, do meu passado, e que faziam sentido estar no show. E também pensando muito no público e no prazer que se tem de ir em um show e toca a música que eu gosto de cantar junto, sempre levando isso em conta. Público feliz, sou eu feliz no palco. Isso é uma das alegrias de se fazer show. E tentando achar o equilíbrio entre dinâmica de show, não deixar a peteca cair, e construir um arco narrativo que amarre tudo e tenha uma história escondida dentro de tudo que está acontecendo para deixar coerente. É um processo de um quebra-cabeça complexo e haja post-it na parede”.

Por que Junior escolheu Campinas para a estreia da turnê?

Natural de Campinas, no interior de São Paulo, Junior tem um carinho especial pela cidade e explicou o motivo ter escolhido o local para ser o palco da estreia dos shows. "Não foi por acaso, eu fiz uma forcinha quando vi a possibilidade, eu pedi para que fosse assim. Estrear em Campinas tem um sabor especial. Eu sinto que sou muito bem recebido em Campinas, existe um carinho especial por ser minha cidade natal, tem uma parada de sensação, de energia, de eu me sentir bem, é um lugar onde me sinto em casa. Eu vou ficar na casa dos meus pais para ir para o show. Tem uma parada de que é um território seguro para a estreia de uma turnê nova, de um momento como esse de carreira solo. Existe toda uma expectativa da minha parte e dos meus fãs. Achei que seria interessante até porque esse disco foi todo composto e produzido, tudo nasceu em Campinas, até a latitude e longitude que tinha na capa do disco são de Campinas. Acho que ajuda a amarrar toda a brincadeira e nada era mais justo do que estrear em Campinas”, declarou.

Por que o cantor surgiu com novo visual antes da turnê?

Nos últimos tempos, Junior passou por uma mudança no visual. Ele tingiu o cabelo de azul, raspou as laterais e até fez uma tatuagem com a palavra Solo na cabeça. "A mudança no visual veio para dar uma marcada nessa fase e tem a ver com a estética do show, com a estética do som. Eu vinha sentindo uma necessidade da mudança a mais, fazia tempo que não mudava. Foi uma certa inquietude que ajuda a trazer uma parada mais provocativa no meu som, achei que fazer a mudança ia me deixar mais coerente com o meu momento. Curti”, finalizou.

O que esperar do show?

Junior preparou um show com dança, canto, produção e performance. O evento foi dividido em cinco atos, que narram a trajetória de saltar para dentro de si mesmo e compartilhar isso com o mundo. A cenografia foi inspirada na estrutura de um avião e tem um grid de luz semicircular e plataformas de níveis e obstáculos. O palco terá espaço para dança acrobática e parkour.

"Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira e é uma felicidade imensa poder dividir isso com o público. A Solo Tour marca a continuidade de um ciclo que começou com o álbum, mas que agora se completa de uma maneira totalmente nova no palco. Esse trabalho é muito pessoal e cada show será uma troca única, onde espero que todos possam se sentir parte dessa jornada que estamos construindo juntos”, disse ele.

Os shows acontecem nos dias: 09/11 em Campinas, 23/11 em São Paulo, 13/12 em Goiânia e 14/12 em Belo Horizonte. O link para a compra dos ingressos pode ser encontrado nas redes sociais do cantor.

