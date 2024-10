Junior rebate críticas após festa simples para a filha: 'Interessante'

O cantor Junior surpreendeu ao rebater as críticas após ter feito uma festa simples para a filha caçula na casa da família. Veja a foto!

O cantor Junior e sua família foram alvos de comentários na internet após a esposa dele, Monica Benini, mostrar uma foto da decoração da festa de aniversário da filha caçula, Lara. A menina completou 3 anos de idade no início do mês e ganhou uma festa simples na casa da família, sem luxos ou ostentação.

A decisão do casal pelo tipo de festa gerou comentários na internet. Agora, Junior rebateu as críticas que surgiram por ter feito algo pequeno para celebrar a vida da herdeira.

"Eu acho até interessante que se estabeleça uma discussão a respeito desse assunto. É uma festinha de uma criança de 3 anos que não tem dentes, que não sabe nem do que se trata e a felicidade dela está em outras coisas, não no tamanho da festa, mas em ter os amiguinhos que ela gosta, com quem ela gosta de brincar. E tudo faz parte da construção e até da criação", disse ele ao site Gshow.

Além disso, Junior contou que as críticas não chegam até seus filhos, já que eles não possuem acesso à internet. "Eles não têm acesso à internet e não terão nos próximos muitos anos. Eles são muito pequenos ainda para ver tudo isso. O importante, nessa fase que a gente está vivendo, é estabelecer a relação com o mundo real, palpável", contou.

Veja a foto da decoração da festa da filha de Junior:

Festa de aniversário de Lara, filha de Junior e Monica Benini

A mensagem de aniversário para Lara

No dia do aniversário de Lara, Monica Benini fez post especial nas redes sociais sobre a nova idade da filha. "Minha menina, minha bolinha de luz, minha parceira. A que pede flores, mas que preencheu meu coração de uma forma que ela sequer pode imaginar. Larinha ontem fez 3 anos, mas quem ganha o presente, de fato, somos nós. Que honra, minha filha, que honra! Viva você todos os dias!", disse a mãe.