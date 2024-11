Junior recebe a visita do filho nos ensaios para turnê da carreira solo

Na reta final dos ensaios para sua primeira turnê solo, o cantor e músico Junior mostrou um momento especial com o filho, Otto

O cantor e músico Junior está prestes a realizar a estreia de sua turnê na carreira solo. No próximo sábado, 9 de novembro, ele faz o primeiro show da nova fase profissional na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Enquanto está totalmente dedicado aos ensaios e preparação, ele recebeu uma visita especial nos bastidores: o filho, Otto.

Em um vídeo nas redes sociais, o artista compartilhou um vídeo do filho assistindo atentamente ao trabalho do pai em um estúdio. Inclusive, Otto dançou ao som das músicas e recebeu muito carinho do pai coruja.

“Bastidores da gravação do último vídeo, com presença especial no estúdio. Será que era só curiosidade nos bastidores ou Otto criou algo pra SoloTour?”, disse o artista na legenda.

Vale lembrar que Junior pediu para Otto escrever a palavra Solo para as artes da turnê e também tatuou a palavra escrita pelo filho em sua cabeça. Além disso, o cantor também fez músicas dedicadas para seus dois filhos: ele escreveu a canção Dom pensando em Otto e a música Novo Olhar para a filha caçula, Lara.

Junior fará o primeiro show da nova fase profissional no dia 9 de novembro na Multiarena, em Campinas, interior de São Paulo. Logo depois, ele ainda passará por São Paulo em 23 de novembro, Goiânia em 13 de dezembro e Belo Horizonte em 14 de dezembro. Os ingressos já estão à venda.

Junior e o filho, Otto - Foto: Reprodução / Instagram

Aniversário de casamento de Junior e Monica Benini

O cantor Junior e a esposa, a influencer Monica Benini, completaram 10 anos de casamento. No dia 25 de outubro, eles comemoraram o aniversário da união com um post especial nas redes sociais.

No post, ela declarou o seu amor e a data marcante na vida romântica do casal. “10 anos do dia em que celebramos nosso encontro. Uma vida. Muito bem vivida e vencida. Que sempre tenhamos motivos para celebrar. Te amo infinito e além”, disse ela.