Irmãs, Lexa e Wenny planejam novos projetos após clipe juntas: 'Só o começo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lexa e Wenny contam os bastidores do clipe de Upgrade e revelam inspiração mútua na carreira musical

Desde que Wenny (15) decidiu que seguiria carreira musical, sua irmã, Lexa (29), demonstrou total apoio. Isso não foi diferente com a gravação do clipe de Upgrade —canção da adolescente que integrará seu primeiro álbum— e não deve parar por aqui: As duas revelam que já têm planos para novos projetos juntas.

"Esse é só o começo de muitos projetos que ainda virão. Eu e Lexa sempre tivemos uma conexão muito forte, e viver esse sonho juntas está sendo algo mágico", conta Wenny , em entrevista à CARAS Brasil. As duas gravaram o clipe na madrugada desta quinta-feira, 19, no subúrbio do Rio de Janeiro, e contaram com uma equipe de mais de 100 pessoas.

Para Lexa, o momento foi a concretização do orgulho e felicidade que sente pela carreira da irmã caçula. Ela diz que, desde que Wenny contou que gostaria de trabalhar com música, tem a acompanhado em cada passo da jornada.

"O que mais me impressiona é a seriedade e o profissionalismo com que ela conduz sua carreira, apesar de ser tão jovem. Ela é extremamente dedicada e gosta de participar de tudo: desenha suas próprias roupas, pensa nas maquiagens, idealiza as coreografias", conta a cantora.

Wenny conta que as duas se aproximaram ainda mais depois que começaram a dividir os palcos. Além disso, ela também diz que pôde se inspirar ainda mais em sua mãe, Darlin Ferrattry (45), que cuida da carreira das duas.

"A Lexa é uma das minhas maiores inspirações, tanto como artista quanto como pessoa. Tenho aprendido tanto com ela e com nossa mãe, que é uma empresária incrível e está sempre nos guiando com muito amor e sabedoria", diz a jovem. "Esse momento foi uma verdadeira celebração do nosso amor de irmãs e da nossa união", completa Lexa.

CONFIRA FOTOS DE LEXA E WENNY DURANTE AS GRAVAÇÕES DO CLIPE DE UPGRADE: