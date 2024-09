A cantora Lexa compartilhou algumas fotos em meio à natureza e falou sobre ter dado uma pausa na sua agenda para se conectar com Deus

Lexa decidiu tirar alguns dias de descanso para curtir sua companhia e se conectar com Deus. Nesta quarta-feira, 11, a cantora usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em que aparece em um retiro espiritual e falou sobre esse período longe da sua vida agitada.

"Às vezes é preciso parar e contemplar. No meio dessa vida tão atribulada… agradecer! Tirei alguns dias para curtir a minha própria companhia e me conectar com Deus… e eu não preciso estar mal pra isso acontecer. É necessário estabelecer suas bordas e viver um momento só seu, faz bem pra alma e pro corpo!", disse a artista ao postar no Instagram algumas fotos em meio à natureza.

Em seguida, ela falou sobre a decisão de passar alguns dias sozinha. "Eu vivo no meio do barulho, eu faço barulho, mas tudo que eu preciso na maioria das vezes… é um pouco de silêncio. É sempre necessário relembrar quem somos, de onde viemos e agradecer a Deus cada dia que nos é dado. Viva a vida!", finalizou.

Nos comentários, Lexa recebeu o apoio do noivo, o ator Ricardo Vianna. "Descanso mais que merecido! Tô com saudade, mas eu aguento. Espero que esteja perfeito esse momento seu com você mesma... você é linda e o lugar transmite paz!!", disse ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa comemora aniversário do irmão e revela qual será o seu presente

A cantora Lexa usou as redes sociais para comemorar o aniversário do irmão, Isaac Araújo. No feed do Instagram, ela postou fotos de quando eles eram crianças e outras mais recentes e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é aniversário do meu irmão, queria poder descrevê-lo pra vocês, mas a maior agraciada sou eu por te conhecer e dividir a vida com você, meu irmão amado. 'Ati, o irmão' é o maior parceiro que eu poderia ganhar nessa missão vida… Deus me presenteou com um irmão amoroso, cuidadoso e zeloso", disse ela no começou da mensagem.

"Você é o sorriso da família! Com você ao meu lado eu nunca me senti só… e nunca me sentirei! Te amo mais que eu possa explicar. Parabéns, muitos anos de vida, saúde e paz! Meu presente será um pix tá?", finalizou. Confira a publicação!