Gusttavo Lima se pronuncia sobre desejo de ser presidente do Brasil: ‘Amor no coração’

O cantor sertanejo Gusttavo Lima agradeceu seus fãs pelo apoio após anunciar o desejo de ser candidato nas eleições para presidente do Brasil

O cantor sertanejo Gusttavo Lima voltou a falar sobre o desejo de ser presidente do Brasil. Há pouco tempo, ele revelou a sua vontade de se tornar candidato nas eleições de 2026. Agora, ele agradeceu pelo apoio que recebeu dos fãs para entrar na vida política.

Em um depoimento nas redes sociais, o artista expressou o seu verdadeiro motivo para se aventurar como candidato nas eleições.

"Passando para agradecer por tantas mensagens amorosas de duas semanas para cá. Meu anseio é o mesmo de vocês: um país que tenha mais segurança pública, infraestrutura, segurança pública e amor no coração. Que todos os partidos se unam para realmente fazer um governo em prol do povo brasileiro", afirmou.

O plano de Gusttavo Lima para virar político

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao contar que pensa se tornar político. Em conversa com a coluna Grande Angular, do site Metrópoles, ele revelou que quer se candidatar para ser presidente do Brasil nas eleições de 2026.

De acordo com a publicação, Lima quer oferecer uma alternativa para os eleitores brasileiros depois de ver o país polarizado no campo político. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse ele.

Por enquanto, o cantor não revelou se tem apoio no campo político e nem qual poderá ser o seu partido. Ele quer oferecer ao país os seus contatos no meio político e também o seu conhecimento como empresário, que sabe como administrar um empreendimento bem-sucedido. "Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", comentou.

