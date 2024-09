Angélica revela se Luciano Huck ainda pensa em ser presidente: “Roubada”

Em entrevista, a apresentadora Angélica Ksyvickis revelou se Luciano Huck ainda tem interesse em se candidatar à presidência do Brasil

Durante sua participação no programa De Frente com Blogueirinha no YouTube, nesta quarta-feira, 4, a apresentadora Angélica Ksyvickis afirmou que, aparentemente, Luciano Huck não tem mais interesse em se candidatar à presidência do Brasil. Questionada sobre o assunto, ela confessou que não gostaria de ver o marido ocupando o cargo político.

"Não [quer mais], eu acho que ele não quer. Eu não quero que ele queira. Acho que é uma roubada no sentido de vida pessoal e não acho que é uma coisa que você quer, é uma coisa que é um destino, uma missão que você tem ou não tem…", respondeu Angélica.

Criação dos filhos

Mãe de Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16, e Eva, de 11, a artista também falou sobre a criação dos filhos mais velhos. “Acho que é mais difícil hoje. São pessoas que você tenta organizar, mas são pessoas que já estão no mundo. A gente criou para o mundo, o que fez até aqui, a partir de agora é resultado”, analisou.

Ela confessou também que se preocupa com a hora em que eles chegam em casa. E que só conseguia domir quando os meninos voltavam, mas hoje é mais relaxada. “Agora não aguento mais. Eles chegam 4h e fico só até 2h. Eles chegando vão ao meu quarto, me dão um beijo. Não sou amiguinha, mas converso com eles. Eles podem confundir, sim, mas precisam ter a segurança de um pai e de uma mãe. Não curto ‘tomar uma junto’.”

