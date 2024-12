Gretchen faz balanço de 2024: 'Tive muitos desafios, mas também muitas alegrias'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen fala sobre seu último lançamento musical e revela como pretende passar as festas de fim de ano

Para Gretchen (65) o saldo do ano de 2024 é bastante positivo. A cantora, que recentemente lançou a música Meu Nome é Gretchen, viveu diversos momentos marcantes nos últimos meses e se prepara para comemorar as festas de fim de ano ao lado da família.

"Tive muitos desafios, mas também muitas alegrias. Moro em Portugal, mas fui ao Brasil várias vezes para trabalhos e gravações", conta Gretchen , em entrevista à CARAS Brasil. "Terminei o ano como rainha de uma escola de samba. Também fui ao Círio de Nazaré em Belém, que é uma tradição pra mim. Foi incrível, cheio de momentos inesquecíveis. E já estou ansiosa pro que 2025 vai trazer."

A artista trabalhou até o último mês do ano, tendo lançado sua música em 13 de dezembro. A canção surgiu de um meme que aconteceu entre 2018 e 2019, e, agora, faz sucesso na internet combinado com o bom humor da artista.

"Foi muito divertido [fazer a música]! É um remix que reúne vários memes que a galera adora usar. O Meu Nome é Gretchen nasceu lá em 2018/2019 se eu não me engano, durante uma gravação com o pessoal [do canal] Diva Depressão. Esse meme bombou tanto que continua vivo até hoje, achei ele perfeito para incluir na música."

Agora, Gretchen afirma que passará as festas do Natal e Ano Novo rodeada por sua família, e não esconde a empolgação em curtir os feriados. "Fim de ano é sempre com a família, né? Gosto de estar rodeada por quem eu amo. É aquele momento de comer, rir, descansar e só aproveitar a companhia das pessoas que são importantes para mim."

