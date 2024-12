Gretchen comemora formatura da filha na França: 'Orgulho demais'

A filha da cantora Gretchen, Giullia Miranda, tem 22 anos, é modelo, fala três idiomas e está morando no país desde 2017

A cantora Gretchen comemorou a formatura da filha, Giullia Miranda, de 22 anos, na França. A jovem mora no país desde 2017 e cursava Comunicação Social. Filha número 6 da Rainha do Bumbum (com Giuliano Cezimbra, ex-segurança do Ratinho, com quem Gretchen se casou em 2003), Giullia chegou a trabalhar fazendo entregas para um restaurante na Europa.

"Mais uma pra conta. Formada! Essa é a quinta. Vamos agora receber o diploma oficial. Cumpri minha missão", disse Gretchen. A cantora filmou a filha esperando sua vez de ser chamada para receber o diploma e disse, emocionada: "Orgulho demais. Ela tá toda linda. É a mais linda de todas".

Em 2021, ela trabalhou como entregadora de comida japonesa num restaurante da França, pilotando uma moto scooter. Além do português, Giullia fala francês e espanhol. A jovem também é modelo de uma famosa agência de São Paulo.

Álbum de fotos!

No último dia 18, o neto de Gretchen, Bento Miranda, de quatro anos, chamou a atenção ao surgir em novas fotos na rede social da mãe, a influenciadora digital Andressa Ferreira.

Ao lado da sogra, a Rainha do Rebolado, do esposo dela, o saxofonista Esdras de Souza, e de Thammy Miranda, a famosa apareceu curtindo momentos especiais e seu herdeiro roubou a cena com sua aparência fofíssima.

Confira, abaixo, o registro:

Em outra ocasião, Andressa Ferreira postou fotos ao lado do marido, Thammy Miranda, e aproveitou o registro para defender sua relação com o filho de Gretchen. Em sua rede social, ela postou os cliques curtindo o final de semana em grande estilo e aproveitou para mandar um recado.

"Respeita nossa história 10 anos juntos de muito respeito! O melhor presente que Deus nos concedeu? Nosso filho! Resultado do nosso AMOR!", declarou a famosa. "Acho tão feio quem fala mal de gay e tem a vida toda errada, sem moral! Trai a esposa, engana os outros! Deseja a mulher do próximo, não honra os pais! E ainda julga", disparou ela em um comentário.

