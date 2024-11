Gretchen espanta etarismo e declara sobre maturidade: 'Idade não define o nosso valor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen abre sua intimidade ao falar sobre maturidade e celebra título de rainha de bateria em escola de samba

O Carnaval de 2025 promete ser de grandes celebrações para Gretchen (65), ela foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba Independente de Eucalipto, no Espírito Santo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com a escolha, fala sobre relação com a festividade e espanta etarismo: "Idade não define o nosso valor".

Gretchen aceitou prontamente o convite para ser rainha da bateria da agremiação. A expectativa agora é grande para sua estreia no Carnaval da Independente de Eucalipto: "É uma sensação maravilhosa. Para mim, ser notada e valorizada mesmo com 65 anos significa muito, é um reconhecimento de tantos anos de carreira".

"Isso me faz sentir orgulho de tudo o que passei e realizei, porque mostra que a idade não define o nosso valor ou a nossa relevância. Pelo contrário, me sinto mais poderosa e ciente de quem eu sou hoje do que nunca antes", revela.

A cantora afirma que adora a festividade do Carnaval e, no próximo ano, terá uma agenda de compromissos bem movimentada. Ela adianta sobre seu ritmo durante a festividade e confessa que está bastante empolgada em ser a nova rainha da bateria.

"Eu amo o carnaval, adoro toda a energia, a festa, a cultura e tudo envolve essa celebração. Mas, se eu tiver que escolher, prefiro estar trabalhando, contribuindo de alguma forma, seja em um desfile, em eventos ou em apresentações. Participar como foliã é divertido, claro, mas nada se compara ao prazer de estar nos bastidores. Além de desfilar em Vitória, eu também vou fazer diversos shows de carnaval, um dos confirmados é no Bloco Agrada Gregos, que participo todos os anos em São Paulo. Estou bem animada, tenho certeza que será mais um carnaval incrível!", declara.

'CAPAZES DE TUDO!'

Empresária, cantora, dançarina, influenciadora e, com muito orgulho, mãe. Profissões não faltam no currículo de Gretchen, ela revela como concilia todas essas funções e menciona importância do cuidado com o corpo.

"É gratificante fazer parte de uma escola de samba e farei de tudo para que a escola se saia bem. Eu me cuido o ano inteiro, desde alimentação até os treino de academia, chegar nessa idade e poder mostrar para as mulheres que elas são capazes de tudo, é uma sensação incrível!", afirma.

Gretchen se declara como uma mulher muito bem resolvida, em todos os sentidos de sua vida, por isso não se abala com críticas ou comentários negativos que recebe nas redes sociais. A cantora abraça a maturidade e reforça que está muito realizada com o seu atual momento de vida.

"Posso dizer que estou vivendo um momento de total tranquilidade e paz interior. Sinto que alcancei um momento da vida de maturidade e autoconfiança que me permite olhar para tudo com serenidade. Nada abala o meu brilho ou a minha essência, porque hoje eu sei exatamente quem sou e do que sou capaz. Todos os dias recebo diversos comentários maldosos, das pessoas querendo me colocar pra baixo, mas isso de forma alguma me abala, sigo vivendo minha vida de forma plena e sem ligar para opinião de terceiros", finaliza a artista.

