Gloria Groove revela bastidores de show no Rock in Rio: 'Oito horas por dia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria Groove revela curiosidades de show grandioso para o Rock in Rio

Gloria Groove (29) está prestes a subir no Palco Sunset do Rock in Rio, na quinta-feira, 19, com um show que promete ser o mais grandioso da sua carreira. Para entregar uma performance memorável, a artista está em preparação há mais de três meses e conta com uma equipe que vai de ballet e backing vocal.

Em um intervalo de um dos ensaios, a drag queen indicada ao Grammy Latino pela primeira vez conversou com a CARAS Brasil e entregou inúmeras curiosidades sobre os bastidores da apresentação. Sua presença no line-up do maior festival de música e entretenimento do mundo, por exemplo, estava certa desde setembro do ano passado quando ela se apresentou na primeira edição do The Town.

"O convite veio da parte do Zé Ricardo, um parceiro de longa data, e a primeira pessoa que também me colocou nesses espaços em 2019 e 2022. O convite veio prontamente após a minha participação no The Town no ano passado, e ali eu já comecei a sonhar com o que seria o meu show, porque ali eu já sabia que eu participaria de uma edição especial de 40 anos do festival e eu fiquei muito feliz de ser escolhido pra isso. Mais pra frente eu descobri que eu seria headliner, que seria o show mais importante da noite no Palco Sunset, e assim começou a aventura", conta.

Daniel Garcia, nome de batismo de Gloria Groove quando está desmontada, vai celebrar a carreira na edição especial de 40 anos do Rock in Rio. Para isso, o artista reuniu músicas de todas as eras para complementar um espetáculo que vai envolver dança, voz e interpretação.

"Um show que é uma grande celebração e eu estou olhando pra minha carreira hoje com um distanciamento e um carinho muito grande, então eu procurei montar um setlist que contemplasse todas as minhas eras musicais, toda a minha diversidade musical. Apesar de ser headliner, é um ano em que eu sentia que eu tava chegando mais pé no chão, por isso eu escolhi os tons terrosos, pra ilustrar toda a arte do show e o que carrega essa nova imagem. É um show pensado pra que a gente esteja numa festa. Crio um momento assumidamente romântico ali no meio, com a minha Serenata, celebrando o sucesso desse projeto que trouxe tantas boas novas pra minha vida, e encerro dando o tom do que eu acredito e também do que eu sinto que me colocou onde eu estou, que é ser uma artista que questiona e que cria a própria realidade", avisa.

Para entregar um show digno de festival, Gloria Groove conta que não é fácil o processo criativo. Nas semanas que antecedem sua apresentação, ela encara uma rotina diária de ensaios de até oito horas. Para evitar qualquer imprevisto, ela já se prepara com a lace humana que vai subir no palco.

"Uma curiosidade dos bastidores desse show é que ele é muito constituído pelos talentos das pessoas que o compõem. É um show onde existe uma importância tremenda no trabalho do ballet, da banda, das backing vocals, assim como em todos os outros, mas nesse mais do que nunca, porque eu consigo mostrar esses talentos em cada lacuna que o show cria. Nessa fase mais intensificada a gente ensaiou seis vezes na semana, a gente chegou nesse número durante um determinado período. Eu venho me preparando pro show há mais de dois meses, para o ballet o processo durou mais porque eles tinham que aprender sequencias, e pra mim o processo se intensificou nessas últimas três semanas, chegando a seis vezes na semana, algumas vezes oito horas por dia", conclui.