Flay revela planos na carreira musical para 2025: 'Necessidade de cruzar fronteiras'

Em entrevista à TV CARAS, a cantora Flay, participante do BBB 20, revela planos para a carreira musical em 2025, buscando um público fora do Brasil

A cantora paraibana Flay (30), participante do BBB 20, reality show da TV Globo, esteve nos estúdios da CARAS Brasil e, em entrevista exclusiva, revela os planos para carreira musical, comentando composições autorais feitas em Miami e os gêneros musicais que pretende explorar futuramente, buscando um público fora do Brasil. "Necessidade de cruzar fronteiras", confessa.

Inicialmente, a artista fala de seu novo single, Zona Leste, lançado em novembro. Ela revela que sua inspiração é criar música “com cara de modão”, resgatando a essência do sertanejo raiz. “Tenho essa característica de ser muito plural, de ser muito versátil, de cantar muitos gêneros musicais diferentes; e a gente ficou buscando o que fazer – para qual momento da vida, para qual momento da carreira, para qual País. Para o Brasil hoje, a Flay se identifica mais e os fãs pedem mais o sertanejo. Só que o sertanejo que eu curto muito é o sertanejo mais raiz, mais modão”, explica.

“(Pensamos): vamos fazer como? Vamos dar uma pitadinha de algo que vai puxar para o momento que vem em seguida, na minha carreira. Vamos colocar um molhinho aí de um Mariachi, que é um dos gêneros musicais mais explorados do momento, no mundo afora, mas que ainda não chegou aqui, um ritmo mexicano, latino. Então, a gente fez essa misturinha, entrou no estúdio, começou a escrever, e aí foi fazendo a música. O tema é romance, relacionamento. Quando a gente viu, Zona Leste se encaixava perfeitamente, traduz toda a música”, emenda paraibana.

Em seguida, Flay revela planos para a carreira internacional. “Inclusive, acabei de assinar com o pessoal da gringa, de Miami. Estava indo para Miami justamente para compor mais, porque eu componho em espanhol também. No começo do ano, fiz em Lisboa uma parte desse projeto. Só que foi a minha primeira vez compondo em espanhol, então ainda era uma fase de teste. Agora vamos pegar mais firme. Vamos começar esses projetos em espanhol, mas já tem muita música preparada para esse segundo momento da minha carreira, da minha vida. É o meu segundo idioma, sou apaixonada pelo espanhol, por música latina, pelos gêneros latinos. Então, a gente está fazendo esse laboratório também, só que em outro idioma”, fala.

“Eu sinto como artista essa necessidade de cruzar fronteiras. Acho que aqui no Brasil eu já consegui mostrar quem é a artista Flay, a cantora Flay, a intérprete Flay; e eu fico muito feliz com o reconhecimento, de verdade. Só que eu não tenho esse apoio, talvez, empresarial, que tenha sido satisfatório para mim, a ponto de confiar a minha carreira a uma pessoa. Só que lá fora eu já consegui essa pessoa. Então não tem por que perder tempo, vamos embora, vamos trabalhando. Então, em 2025, com certeza, eu começo dando os meus primeiros passos na carreira internacional”, acrescenta a cantora.

Leia também:Ex-BBB Flay reflete sobre sofrer xenofobia: 'Senti na pele e ainda sinto'

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA DE FLAY NO CANAL DA CARAS: