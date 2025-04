MC Guimê surpreende a namorada com pedido de casamento

O cantor e ex-BBB MC Guimê preparou uma surpresa especial para pedir a namorada, Fernanda, em casamento: 'Minha rainha'

MC Guimê está noivo! O cantor e ex-BBB revelou em suas redes sociais que pediu Fernanda Stroschein em casamento. O artista assumiu publicamente o romance com a amada em abril de 2024 e, agora, decidiu dar um novo passo na relação.

Em seu perfil oficial, Guimê publicou um vídeo mostrando detalhes do momento em que surpreendeu a companheira com o pedido, feito em um restaurante. Fernanda recebeu um pequeno bolo branco escrito 'Quer casar comigo?' no topo. Além disso, o prato também contou com docinhos com as palavras 'sim' e 'não', simbolizando a resposta de Fernanda - que aceitou a proposta.

No registro, é possível perceber o famoso se ajoelhando enquanto abre uma caixinha com duas alianças douradas. "Ela disse sim! Meu amor, tu não tem dimensão de quanto tem sido e és importante pra mim… Nossos momentos, planos e sonhos estão conectados com os planos de Deus em nossas vidas!", iniciou MC Guimê na legenda.

"Seu coração é lindo, seu sorriso ilumina e seu abraço acalenta minha alma. Obrigado por ser você e por tudo que faz por nós. Minha noiva, minha companheira, minha rainha. Te amo", completou o ex-participante do BBB 23. Visivelmente feliz, Fernanda Stroschein deixou uma mensagem especial direcionada ao amado nos comentários.

"Eu, você e Jesus! Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade! Te amo meu noivo lindo!", declarou a noiva de MC Guimê. Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que o famoso assume desde o fim de seu casamento de oito anos com a cantora Lexa.

Quando Lexa e MC Guimê se separaram?

Os cantores Lexa e MC Guimê anunciaram oficialmente o fim do casamento em setembro de 2023 . Na época, o comunicado foi feito pela artista através de suas redes sociais.

Lexa, que ficou cerca de oito anos com Guimê, explicou que os dois decidiram seguir caminhos separados após tentarem uma reconciliação, ocorrida no mesmo ano após o cantor deixar o confinamento do BBB 23.

"Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", disse a cantora, sem mais detalhes.

Atualmente, Lexa está noiva do ator Ricardo Vianna, com quem assumiu a relação no fim de 2023. Ela foi pedida em casamento em fevereiro de 2024, durante uma viagem do casal à Noruega.

