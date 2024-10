Em entrevista, a ex-BBB Flay desabafou sobre episódios de xenofobia que enfrentou e reforçou a urgência de combater esse tipo de discriminação

Em uma entrevista recente ao Gshow, Flay, ex-participante do BBB 20, abriu o coração ao falar sobre experiências de xenofobia, uma forma de discriminação que, no Brasil, afeta especialmente os nordestinos. Nascida em Nova Floresta, na Paraíba, a cantora e influenciadora relatou que já foi questionada até mesmo por seu sotaque ao se apresentar como artista.

“Já senti na pele e ainda sinto. Pessoas falam para você cantar direito, falar direito, te corrigem, pedem para você perder o sotaque, mas essa sou eu, nunca vou mudar ou perder. Infelizmente há muito ainda o que se mudar, o Brasil é enorme, rico em cultura, sotaques, tradições e costumes, e ainda há muito preconceito das pessoas pelo desconhecido, não conhecem o próprio país e suas raizes, seu povo.”, confessou Flay.

Ainda no bate-papo, a ex-BBB ressaltou ainda que esse tipo de mentalidade não tem mais lugar, considerando a diversidade cultural que caracteriza o Brasil. "Nosso país é cheio de diferenças e singularidades, em cada uma das regiões, que devem ser igualmente respeitadas e valorizadas", refletiu.

“Na música também há xenofobia, em querer mudar a forma que cantamos, o sotaque em algumas palavras, é algo que temos que lidar e se impor, por isso muitos artistas perdem a identidade”, finalizou a famosa.

No Dia do Nordestino, Flay fala sobre influência da região em sua identidade

No dia 8 de outubro foi celebrado o Dia do Nordestino, e a cantora e influenciadora digital Flay contou um pouco sobre sua relação com a região onde nasceu e qual a influência em sua identidade. A ex-participante do BBB 20 nasceu em Nova Floresta, no estado da Paraíba.

"O Nordeste faz parte do que eu sou, faz parte da minha essência e da minha vida como artista. Ser nordestina me molda como pessoa. Mesmo morando em São Paulo hoje em dia, carrego os costumes e a cultura no meu dia-a-dia", afirmou para à CARAS Digital. "Tento mostrar um pouco disso para o meu filho, apesar de ele estar sendo criado longe do Nordeste, faço de tudo para ensinar ele o que é essa região tão rica e tudo que aprendi vindo de lá", acrescentou ela, que é mãe de Bernardo. Confira a entrevista completa!