Preta Gil se emociona com surpresa de Ludmilla: 'Amei'

A cantora Preta Gil foi surpreendida em sua casa por uma de suas amigas, a também cantora Ludmilla, com um presente especial

Dia especial para Preta Gil! No último domingo, 27, a cantora foi surpreendida com uma visita de uma de suas amigas, a também cantora Ludmilla. O registro do encontro foi compartilhado pela filha de Gilberto Gil através das redes sociais.

No vídeo publicado, é possível perceber a emoção de Preta com a presença da famosa em sua casa. Ludmilla ainda a presenteou com um vaso de orquídeas lilás. "Te amo, Ludmilla. Amei a visita!", escreveu a cantora na legenda da postagem.

A esposa de Brunna Gonçalves também compartilhou uma foto especial ao lado da amiga. "Te ver hoje foi um presente. Te amo demais e estarei sempre com você. Você é força, luz e amor", declarou Ludmilla na imagem.

Vale lembrar que Preta Gil recebeu alta hospitalar no dia 16 de abril. A artista passou cerca de 14 dias internada devido a complicações de saúde. Atualmente, ela já está em casa e segue se recuperando ao lado de familiares e amigos.

Preta Gil e Ludmilla - Foto: Reprodução / Instagram

Ludmilla visita Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil canta ao lado de Gilberto Gil em show

A cantora Preta Gil viveu um momento bastante especial na noite do último sábado, 26. A artista, que recebeu alta hospitalar recentemente após ser internada para a realização de exames e administração de medicamentos durante o tratamento oncológico, marcou presença em mais um show de seu pai, Gilberto Gil.

O show, que aconteceu em São Paulo, faz parte de sua turnê de despedida, 'Tempo Rei'. Durante a apresentação, a dupla cantou a música 'Drão', hit que o baiano escreveu para a mãe da artista - Sandra Gadelha.

A veterana, que estava em um dos setores do estádio, se emocionou ao presenciar o momento entre pai e filha. A cena foi registrada por Ju de Paulla, amiga da família, e compartilhada no Instagram. Preta e Gilberto também foram bastante aplaudidos pelo público; confira mais detalhes!

