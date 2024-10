Marrone revela inseguranças antes de cirurgias plásticas: 'Tinha que fazer'

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, falou sobre suas cirurgias estéticas e contou se pretende realizar novas intervenções

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, falou um pouco sobre os procedimentos estéticos que realizou ao longo dos últimos anos. Em entrevista a André Piunti no YouTube, o artista revelou que decidiu fazer as cirurgias plásticas por questões de insegurança com aparência.

"Me olhava no espelho e achava que eu tinha que fazer alguma coisa, fazer uma mudança. Meu nariz estava caído. Eu também tinha desvio de septo e não sabia. Minhas pálpebras estavam muito caídas. Eu tinha orelha de abano e tinha que fazer a papada. Tinha que fazer tudo. Meu problema foi ter feito tudo de uma vez", iniciou Marrone.

Em seguida, o famoso abriu o jogo e explicou que não pretende mais realizar cirurgias estéticas. "Uma coisa foi puxando a outra, mas parei. Nunca mais", garantiu ele. Ao longo do bate-papo, Marrone também falou sobre o diagnóstico de glaucoma.

Em junho deste ano, o parceiro de palco de Bruno foi submetido a uma cirurgia de emergência devido ao estágio avançado do glaucoma. De acordo com Marrone, por recomendações médicas, ele precisa utilizar óculos escuros com frequência.

"Meus olhos começaram a lacrimejar muito. Procurei um médico e eu estava com glaucoma, precisando fazer a cirurgia para ontem. Ainda estou me recuperando, pingando colírio", explicou o cantor na entrevista, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marrone (@marrone)

Sertanejo Marrone perdeu parte da visão. Saiba o motivo

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, recebeu a notícia de que perdeu parte da visão. Ele passou por uma cirurgia de emergência nos últimos meses para o tratamento de glaucoma. Como resultado, os médicos anunciaram que ele perdeu parte da visão periférica em decorrência da doença.

Segundo o site G1, os médicos oftalmologistas Francisco Eduardo Lima e José Beniz Neto, que cuidam do cantor, revelaram que o glaucoma levou o artista a perder uma parte da visão periférica ao longo dos anos. Porém, isso não impedirá que ele continue com sua vida normal; confira detalhes!

