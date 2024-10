Após celebração intimista, Lexa usou as redes sociais para explicar ausência de Anitta na lista de convidados para sua festa de noivado

Na última sexta-feira, 11, Lexa celebrou o noivado com o ator Ricardo Vianna em uma festa intimista realizada no Rio de Janeiro. E o que chamou a atenção dos internautas após a celebração foi o comentário de Anitta, uma das melhores amigas da noiva, na postagem do casal.

"Casou?", questionou a cantora. "@anitta, não, amiga!! Festa de noivado", respondeu Lexa.

Após a repercussão, Lexa usou seu perfil oficial no X - antigo Twitter - para se manifestar, dizendo que estava se sentindo muito mal com a situação. Ela pediu desculpas e afirmou que a amizade com Anitta permanece sólida.

"Gente, juro, tô me sentindo péssima por não ter mandando o convite.. mesmo sabendo que ela não poderia vir! O mais importante será o casamento e ela tá mais que convidada e sabe disso (...) Todo mundo sabe do meu amor por ela, assim como sabem da rotina doida que ela tem… mas a partir de agora até aniversário lunar eu mando convite. Desculpa.", garantiu a artista.

Confira na íntegra:

Lexa realiza festa intimista para celebrar seu noivado com Ricardo Vianna

A cantora Lexa viveu uma noite romântica na última sexta-feira, 11. A estrela organizou uma festa intimista para celebrar o seu noivado com o ator Ricardo Vianna.

O evento aconteceu no Rio de Janeiro para que ela possa celebrar o seu noivado com a família e os amigos. O casal pretende oficializar o casamento em 2025, mas a data ainda é mantida em segredo por eles.

Vale lembrar que o pedido de casamento aconteceu em uma viagem deles para a Noruega em fevereiro deste ano. Ele aproveitou um passeio especial para pedir a mão da amada.