Equipe de Zé Neto e Cristiano desmente vídeo sobre afastamento dos palcos

Com Zé Neto afastado dos palcos por motivos de saúde, equipe da dupla sertaneja publicou alerta sobre vídeo gerado por IA que está circulando na web

Nesta quarta-feira, 28, a equipe da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano utilizou as redes sociais para alertar sobre a circulação de um vídeo falso do cantor Zé Neto na internet. De acordo com a nota, o vídeo foi gerado por Inteligência Artificial e divulga um pronunciamento 'improcedente' sobre o afastamento do cantor dos palcos.

“A ZNEC Produções informa que está circulando um vídeo falso do cantor Zé Neto nas redes sociais. O material gerado por IA mostra um pronunciamento improcedente sobre o afastamento dos palcos. A equipe Zé Neto & Cristiano repudia este tipo de criação, e aproveita para sinalizar que, toda informação sobre a dupla sempre terá como meio de veiculação seus canais oficiais”, informou o comunicado publicado no Instagram.

A assessoria dos cantores ainda informou ao portal LeoDias que os vídeos em questão já estão sendo retirados das redes sociais.

Vale destacar que, recentemente, foi informado que a agenda de shows da dupla Zé Neto e Cristiano foi suspensa pelos próximos 90 dias por conta da saúde de Zé Neto. O cantor está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico e, por isso, ficará afastado dos palcos.

Cristiano faz desabafo comovente após diagnóstico de Zé Neto

O cantor Cristiano usou as redes sociais na última sexta-feira, 23, para mostrar seu apoio a Zé Neto, que está em tratamento contra uma depressão e síndrome aguda do pânico. Devido ao quadro de saúde do artista, os shows da dupla foi suspenso pelos próximos 90 dias.

Em seu Instagram, o artista postou um texto falando sobre a doença e a importância de buscar ajuda. "Depressão é o câncer da alma. É algo que leva a morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe, cor, raça, gênero ou classe social."

"Ele vem quando menos se espera, ela não tem uma causa determinada, ela vem de uma somatória, e principalmente por preconceito de terceiros e de si mesmo, por não assumirmos que estamos doentes, que precisamos de ajuda, sorrir mesmo destruído por dentro pra tentar mostrar estar bem, afinal não aceitamos nos sentir moles, fracos e vulneráveis, somos treinados a nos importar mais com a opinião alheia do que com nosso bem-estar físico e mental. Ela afeta quem não se aceita como é, afeta quem não sabe lidar com a perca, com quem não se satisfaz, com quem se perde no caminho e não sabe em que momento se perdeu, não aceita ter uma vida perfeita, ainda sim adoecer!", acrescentou.

Confira a publicação na íntegra: