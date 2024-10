Em recuperação, Zé Neto atualiza estado de saúde após acidente

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, precisou ser internado em um hospital após sofrer um grande corte na cabeça

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 2, para atualizar o público sobre seu estado de saúde. No último fim de semana, o artista sofreu um acidente no rancho de seu parceiro de palco e precisou levar 54 pontos na cabeça devido a um grande corte na região.

Agora, Zé Neto, que ainda está no hospital, informou que segue se recuperando e acredita que poderá receber alta dos médicos ainda no dia de hoje. Ao longo do vídeo publicado em seus stories no Instagram, o famoso revelou como está a cicatriz do machucado.

"Graças a Deus, estou melhor. Acredito que vou ter alta hoje. Está tudo bem, já melhorei, deu uma desinchada. Tem esse edema aqui [no olho], mas o médico disse que é normal. Logo, logo vou estar top de novo. Marcando ensaio para logo, logo voltar aos palcos, de onde nunca deveria ter saído. Beijos e obrigado pelas orações", declarou ele.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na tarde de terça-feira, 1, os médicos responsáveis pela saúde de Zé Neto informaram que o cantor já apresentava evolução satisfatória em seu quadro clínico.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável e consciente. Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar", diz o comunicado.

Vale lembrar que Zé Neto está afastado dos palcos para tratar uma depressão e síndrome aguda do pânico. Além disso, ele também se ausentou das redes sociais por um período.

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor Zé Neto sofreu um acidente ao se divertir na fazenda de Cristiano. A esposa dele, Natália Toscano, contou que o marido bateu a cabeça ao andar de carro UTV com o amigo. Com a colisão no ferro do veículo, ele sofreu um grande corte e sangrou bastante. Assim, ele foi internado para receber pontos e se recuperar.