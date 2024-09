Em tratamento, Zé Neto reaparece nas redes sociais e agradece apoio

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, reapareceu na web após se afastar para realizar um tratamento contra a depressão e síndrome do pânico

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, reapareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 11, para tranquilizar os fãs e também fazer um agradecimento. Ele decidiu se afastar dos palcos e da web para tratar de uma depressão e síndrome aguda do pânico.

"Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação, porque eu tô um pouco sumido daqui. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais pra estar me cuidado, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante e acredito que a minha cura está bem próximo de acontecer. E passando para agradecer todos vocês pelo carinho e orações", disse ele no vídeo publicado no Instagram.

Depois, Zé Neto apareceu ao lado do Frei Gilson e contou que também está cuidando da sua vida espiritual. "O Zé tem muita fé em Deus e entende que esse lado é muito importante [...]", disse o religioso ao receber a visita do artista.

Já na legenda, o famoso falou sobre o Rosário que irá rezar com Frei Gilson nesta quinta-feira, 12, e fez um convite aos fãs. "Oi pessoal! Como muitos já sabem, precisei dar uma pausa das redes sociais para cuidar da minha saúde e me fortalecer. Esse tempo tem sido essencial para meu corpo e minha alma, e agradeço a Deus por essa jornada. Amanhã, às 4h da manhã, estarei participando do Rosário com o @freigilson_somdomonte e gostaria de convidar todos vocês para se unirem a mim nesse momento de fé e oração. Vamos juntos rezar e renovar nossas forças. Conto com vocês!", escreveu ele.

No começo do mês, o cantor Zé Neto decidiu curtir um momento de descanso após se afastar dos palcos para tratar de uma depressão e síndrome do pânico. Ele viajou de helicóptero ao lado da mulher, Natália Toscano, e dos dois filhos do casal, José Filho, de 7 anos, e Angelina, de 4, para o refúgio da família, uma fazenda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Nas fotos postadas pela mulher do sertanejo no feed do Instagram, Zé Neto aparece todo sorridente durante a viagem e também passeando por uma estrada de terra com a família. Além disso, eles curtiram uma pescaria. "Um final de semana abençoado, cercado pela família e guiado pela presença do Espírito Santo. Que a paz e o amor floresça em nossos corações. Uma semana abençoada", escreveu Natália na legenda da publicação. Veja a publicação!