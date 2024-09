Zé Neto é internado após sofrer acidente em rancho de Cristiano: ‘Bateu a cabeça’

Zé Neto é hospitalizado após sofrer um acidente de quadriciclo no rancho de seu parceiro, Cristiano; saiba os detalhes sobre o estado do cantor

No último sábado, 28, Zé Neto foi internado após sofrer um acidente de quadriciclo no rancho de seu parceiro, Cristiano em Fronteira, Minas Gerais. Segundo a esposa do cantor sertanejo, Natália Toscano, ele bateu a cabeça e precisou tomar pontos, mas está bem e se recupera em um hospital em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Natália decidiu esclarecer os rumores que circularam sobre a internação de seu marido após um acidente. A influenciadora digital confirmou o ocorrido, mas destacou que foi apenas um susto e que ele já está em processo de recuperação: “Aproveitando, vim dar noticias gente, vi que na internet está pipocando”, iniciou.

“Ontem estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José (do Rio Preto)”, Natália relatou.

“Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, disse a influenciadora digital, que tranquilizou os seguidores após o susto: “Ontem estávamos em Fronteira. Resumidamente, para tranquilizar, foi um acidente de percurso”, disse.

“É normal, acontece. Aí fez um corte. Vou mostrar para vocês. Ele tá com capacete maravilhoso. Não é verdade, amor?”, Natália brincou e mostrou como está seu marido, que também fez piada com a situação: “A Natália meteu um chifre em mim e eu aproveitei para arrancar”, o cantor declarou enquanto dava risada e exibia o curativo em sua cabeça.

Vale lembrar que em dezembro do ano passado, Zé Neto passou por um susto após sofrer um acidente de carro. Na época, o cantor sofreu o acidente ao desviar de um animal que estava na pista. Ao ver o animal, ele jogou o carro para o lado e acabou colidindo com outros veículos. Ele sofreu fraturas nas costelas, mas se recuperou rapidamente.

Zé Neto, da dupla com Cristiano, se afastou dos palcos:

Recentemente, Zé Neto, da dupla com Cristiano, também decidiu se afastar dos palcos e das redes sociais para tratar de uma depressão e síndrome aguda do pânico. Após anunciar a decisão, o cantor sertanejo publicou um vídeo para agradecer o apoio do público e atualizar sobre seu estado de saúde em meio ao tratamento.

"Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação, porque eu tô um pouco sumido daqui. Na realidade, eu decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais pra estar me cuidado, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante e acredito que a minha cura está bem próximo de acontecer”, disse o artista.