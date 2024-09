Ed Sheeran chega ao Brasil para show em festival; veja as fotos

O cantor Ed Sheeran desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no RJ, na manhã desta quarta-feira, 18, e foi flagrado pelos paparazzi

O cantor Ed Sheeran já está em território brasileiro! O artista desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 18, e foi flagrado pelos paparazzi e pelos fãs. Ele se apresenta no Rock in Rio 2024 nesta quinta, 19, e é a principal atração do dia do festival de música.

Cercado de seguranças, ele estava agasalhado, além de usar um boné e fone de ouvido.Ao contrário de Katy Perry e Mariah Carey, que desembarcaram no Rio de Janeiro na última terça, 17, cumprimentaram os fãs no aeroporto e acenaram para os paparazzi, Ed não quis falar com os fotógrafos e seguiu direto para o carro que o aguardava.

Veja as fotos:

Veja detalhes de como é a mansão milionária de Ed Sheeran

O cantor Ed Sheeran mora atualmente em uma mansão milionária em Suffolk, na Inglaterra, que fica localizada em um condomínio com outros 26 imóveis. A casa dele é avaliada em R$ 30 milhões. Recentemente, na série Ed Sheeran: The Sum of It All, o artista exibiu alguns detalhes de sua casa.

Nas imagens, ele revelou a decoração da cozinha, que segue um estilo clássico dos países do hemisfério norte, o escritório com papel de parede estampado na entrada e várias prateleiras e uma obra de arte na sala de estar. Além disso, o cantor mostrou que a casa tem um estúdio de música e um bar para reunir os amigos.

Na área externa, a propriedade conta com um lago, que foi construído a pedido do artista e custou cerca de R$ 3,5 milhões. Veja aqui as fotos!