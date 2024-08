Veja detalhes de como é a mansão milionária de Ed Sheeran

O cantor Ed Sheeran vive em uma mansão milionária na Inglaterra e a decoração repleta de detalhes chama a atenção. Conheça

O cantor Ed Sheeran vive em uma mansão milionária em Suffolk, na Inglaterra, que fica localizada em um condomínio com outros 26 imóveis. A casa dele é avaliada em R$ 30 milhões.

Recentemente, na série Ed Sheeran: The Sum of It All, o artista mostrou alguns detalhes de sua casa. Nas imagens, ele revelou a decoração da cozinha, que segue um estilo clássico dos países do hemisfério norte, o escritório com papel de parede estampado na entrada e várias prateleiras e uma obra de arte na sala de estar. Além disso, ele revelou que a casa tem um estúdio de música e um bar para reunir os amigos.

Inclusive, a propriedade tem um lago na área externa que ele mandou construir. O lago custou cerca de R$ 3,5 milhões.

Ed Sheeran dispensa celular

O cantor Ed Sheeran não se deixou ser seduzido pelo universo das redes sociais. Tanto que ele decidiu não ter um aparelho celular para chamar de seu. O artista surpreendeu ao contar que não tem um telefone desde 2015, apenas se comunica por email.

A decisão foi tomada quando ele percebeu que o celular estava ocupando uma grande parcela do seu dia. “Eu tinha o mesmo número desde os 15 anos. Fiquei famoso e tinha 10 mil contatos em meu telefone. As pessoas simplesmente mandavam mensagens de texto o tempo todo. E eu estava constantemente em contato com muitas pessoas. Eu sinto que, com os telefones, todo mundo espera que você responda. E, se você não responder, será rude”, disse ele no talk show Therapuss.

E completou: “Às vezes, você simplesmente não está em condições de responder, está ocupado ou fazendo outra coisa. De repente, você está em cerca de 40 conversas ao mesmo tempo. Eu estava perdendo a interação com a vida real. Então me livrei do telefone. Comprei um iPad, mudei tudo para o email, ao qual respondo uma vez por semana”.

Apesar da decisão dele, Sheeran ganhou um celular de sua equipe para casos urgentes e para que ele possa gravar vídeos quando quiser. “Não é como um telefone ativo e funcional”, declarou.