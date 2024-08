DJ Roca sofre acidente e a van fica destruída

O cantor e produtor musical DJ Roca sofreu um acidente de van no caminho para um show

O cantor e produtor musical DJ Roca sofreu um acidente de van na madrugada de segunda-feira, 12. O artista e sua equipe estavam na van, que capotou em uma rodovia.

Apesar do susto, ele contou que estava bem. “É rapaziada, acontece. Nós estamos na noite, então estamos sujeitos a tudo. Não só eu, como a equipe toda. Está todo mundo”, afirmou ele.

Então, ele contou que seguirá com a agenda normalmente. “Deus abençoe, e todos que estão na estrada. A gente que vive de shows e mais shows estamos sujeitos a tudo. Já desenrolamos um hotelzinho aqui próximo ao acidente, esperamos o resgate. Vamos almoçar e trabalhar”, afirmou.

A van ficou destruída. Por enquanto, ele não revelou mais detalhes sobre o acidente.

Acidente de van com MC Melody

A cantora MC Melody sofreu um acidente de van em julho de 2024 quando estava em uma rodovia com sua equipe. O veículo deles se envolveu em uma batida com outros carros e caminhão enquanto estavam indo para o Rio de Janeiro.

Ela mostrou a van destruída por meio de suas redes sociais e revelou que todos estavam bem. “Foi um ônibus de viagem que bateu na gente e saiu arrastando todos os carros. E eu estou postando isso porque foi um livramento, está todo mundo vivo, está todo mundo bem. Graças a Deus, ninguém morreu”, disse ela.

Então, a artista contou que estava sentindo dor no corpo após o susto. “Estou com muita dor, estou com dor nas costas, na cabeça, meus dedos estão doendo. O Negão e o Lucas machucaram as pernas”, afirmou.

A Polícia Rodoviária Federal revelou que o acidente envolveu cerca de 10 veículos.