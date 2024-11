Cristiano revela atitude em camarim para ajudar Zé Neto: 'Me via como vilão'

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, contou que fez proibição drástica no camarim para tentar ajudar o amigo em fase difícil

A dupla Zé Neto e Cristiano agitou os fãs na noite de terça-feira, 26, ao anunciarem o retorno aos palcos durante uma coletiva de imprensa em São Paulo. Os cantores sertanejos deram uma pausa nas apresentações e ficaram cerca de três meses afastados devido a questões de saúde.

Ao longo de uma conversa sincera com o público presente na coletiva, os cantores abriram o coração e falaram sobre alguns momentos difíceis que os dois enfrentaram nos últimos tempos. O principal motivo para os artistas pausarem a agenda de shows foi para que Zé Neto pudesse realizar um tratamento contra depressão e síndrome aguda do pânico.

Na noite de terça-feira, 26, a dupla sertaneja recordou o início da fase delicada, que se iniciou após a pandemia de Covid-19. "De repente, eu comecei a sentir um formigamento no meu braço e aquela acelerada no coração, mas, como caipira que sou, eu não aceitava e pensava: ‘Isso aqui não é nada'", relatou Zé Neto.

Em seguida, Cristiano revelou que tomou uma atitude ao notar que o parceiro de palco não estava muito bem. "Ele me via como um vilão da história, porque eu proibia álcool no camarim. A pessoa tem dificuldade em enxergar essa doença [depressão] e eu estava vendo de fora a transformação na personalidade do Zé", declarou ele.

"Era uma pessoa que precisava se dopar para subir no palco, ele bebia, juntava com o efeito da medicação e ele tava mais perdido", completou o cantor.

Quando Zé Neto e Cristiano voltam a fazer shows?

De acordo com informações do site oficial da dupla, a primeira apresentação que marcará o retorno de Zé Neto e Cristiano aos palcos será dia 13 de dezembro, em Massaranduba, Santa Catarina.

Além disso, durante a coletiva de imprensa realizada em São Paulo na noite de terça-feira, 26, os cantores anunciaram a nova turnê 'Intenso, a festa', que rodará o Brasil e passará por cidades como São Paulo, Cuiabá, Espirito Santo, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Seguro.

