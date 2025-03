Fábio Jr. resgata foto com Cleo na infância e surpreende com antes e depois

O cantor Fábio Jr., de 71 anos, publica foto ao lado da filha, Cleo, de 42 anos, fruto do relacionamento com a atriz Gloria Pires

Neste domingo, 23, o cantor Fábio Jr., de 71 anos, decidiu resgatar uma foto com a filha, a atriz Cleo, de 42, e publicá-la, junto a uma foto atual, em seu perfil no Instagram . A cantora, que é fruto do relacionamento do artista com a atriz Gloria Pires, de 61, respondeu à declaração do pai de forma amorosa.

“Fotos com a minha E@cleoTICA […] Tão feliz, filha! Te amo muitão!”, escreveu Fábio Jr. na legenda da publicação. A artista, então, respondeu ao pai na própria publicação com uma mensagem carinhosa: “Ah, nossa! Você é meu amor”, disse.

Confira, abaixo, os registros:

Recentemente Cleo, e o irmão, o cantor e ator Fiuk, participaram do programa Domingão com Huck, da TV Globo, onde comentaram sobre o rótulo de “nepo baby” — termo utilizado para descrever filhos de pessoas famosas que seguem carreira pública.

Cleo afirmou: “Eu tratei muito pouco isso. Na verdade nunca foi uma questão para mim porque eu sou muito grata de ser filha dos meus pais, com o bom e o ruim. Mas de fato, no início, eu tinha muita gana de fazer as coisas do meu jeito, com meu nome, por mim, então fico tranquila com isso”.

Fiuk, por sua vez, contou que no início da carreira enfrentou dificuldades: “Foi um processo meio difícil no começo, e quando você olha uma família famosa, são pessoas, tem defeitos. E, às vezes, você vê as qualidades, mas a pessoa tem mais defeitos ainda”, disse.

Fábio Jr. resgata fotos antigas e impressiona por semelhança com Fiuk

Na última quarta-feira, 19, Fábio Jr. movimentou as redes sociais ao resgatar fotos antigas. Sem revelar a data dos registros, o cantor chamou a atenção pela semelhança com o filho Fiuk, fruto do casamento com Cristina Karthalian.

Nos cliques, Fábio Jr. surge com diversos looks da época, como jeans, couro, verniz e veludo. "Qual o look preferido de vocês? 1, 2, 3, 4 ou nenhum, por favor!", escreveu na legenda da publicação. Confira!

