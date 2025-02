Esposa do cantor Daniel mostra novo quarto da filha caçula: 'Perfeito'

Após reforma simples, esposa do cantor Daniel exibe resultado luxuoso do quarto da filha caçula; veja como ficou o cantinho da menina, de 3 anos

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, mostrou em sua rede social como ficou o quarto da filha caçula, Olívia, de 3 anos, após uma pequena reforma. Aproveitando o crescimento da herdeira mais nova, ela fez algumas mudanças no cantinho e encantou ao exibir os detalhes delicados.

Permanecendo com a cor e enfeites das paredes, a influenciadora contou que trocaram a cama, colocando uma de estilo montessoriana, de chão, e inseriram uma pequena escrivaninha com prateleiras com livros para a mennina soltar sua criatividade, além de uma "barraquinha" para ela brincar.

Ao fazer o tour pelo espaço, Aline de Pádua ainda mostrou que há um closet com portas de espelho e que a decoração é feita em tons claros e com detalhes em rosa. Borboletas e bailarinas também fazem parte dos detalhes.

"O quartinho da Olívia ficou perfeito para ela se divertir e desenvolver sua autonomia. Agora ela tem um lugar especial para dormir e brincar", escreveu ao compartilhar os cliques ao lado de Daniel e de Olívia.

É bom lembrar que o casal tem três meninas. Recentemente, ele e a esposa celebram os 15 anos da primogênita Lara. Além dela, Daniel e Aline são pais Olívia. Nos últimos meses, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio. Eles estão casados desde 2010.

Veja como ficou o quarto da filha do cantor Daniel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Festa de 15 anos da filha do cantor Daniel

Filha do cantor Daniel e de Aline de Padua, a jovem Lara completou 15 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa de debutante para marcar a data especial. A celebração aconteceu na semana passada no interior de São Paulo e contou com a decoração impecável e repleta de detalhes.

Em um vídeo no Instagram, a mãe da aniversariante exibiu os detalhes da decoração e dos doces da festa. O evento contou com decoração clássica e luxuosa, com direito a flores e tons de vermelho, rosa e azul.

A festa teve um bolo de debutante branco com um arranjo de flores no topo e um biscoito com a inicial do nome de Lara. Além disso, a mesa dos doces foi decorada com docinhos finos e personalizados, como biscoitos com o número 15 e o nome da aniversariante.

Veja as fotos da festa da filha do cantor Daniel: