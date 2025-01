Cantor Daniel e a esposa dividem fotos raras da filha caçula em aniversário

O cantor Daniel e a esposa, Aline de Pádua, realizaram uma homenagem especial à filha caçula, que completou 3 anos de vida

Dia de festa na casa de Daniel! O cantor e a esposa, Aline de Pádua, usaram as redes sociais nesta terça-feira, 28, para compartilhar uma homenagem bastante especial à filha caçula do casal, Olívia, que está completando 3 anos de vida.

Mamãe coruja, Aline resgatou diversas fotos raras da pequena e dividiu com os seguidores alguns registros fofíssimos de Olívia ao longo dos últimos meses nunca publicados antes. Os dois também são pais de Lara, de 15 anos, e Luiza, de 13.

"Um ano se passou e hoje nossa filhotinha tá completando 3 aninhos de muita fofura. Que o Papai do Céu ilumine sempre seu caminho com muita saúde! Amamos você demais", declarou Aline de Pádua na legenda da publicação realizada em conjunto com Daniel.

Nos comentários, diversos seguidores também celebraram o aniversário de 3 anos de Olívia e fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à pequena. "Parabéns Olivia! Deus lhe abençõe muito! Feliz vida bonequinha", desejou uma fã do cantor.

"Que fofura, que Deus ilumine e abençoe sempre essa bonequinha", disse outra. "Parabéns princesa linda! Como passa o tempo e como ela cresceu", falou uma terceira. Recentemente, em entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, Daniel falou sobre o nascimento de Olívia e detalhou a paternidade depois dos 50.

"É muito bom, né?! Porque mexe com tudo, não tem jeito. E ela é muito sábia, ela sabe me tirar do sério e, ao mesmo tempo, ela me desconcerta. Tipo assim: ela me deixa bravo, às vezes, com determinadas coisas dela e quando eu chego ao extremo, ela fala: você tá feliz?", disse ele, com bom-humor.

Confira as fotos da filha caçula do cantor Daniel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Cantor Daniel abre álbum de fotos com a família

Recentemente, o cantor Daniel curtiu as férias ao lado de sua esposa, Aline de Pádua, e das três filhas, Lara, de 15 anos, Luiza, de 13, e Olívia, de três, em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para ir com a família em um parque de diversões.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou vários momentos em que aparece divertindo com a família e celebrou o período que eles passaram juntos. "Dias inesquecíveis nos parques da Universal!", contou; confira os registros!

