Branco Mello voltará aos palcos com a banda Titãs após retirar tumor

O músico Branco Mello precisou passar por uma cirurgia após descobrir um tumor em estágio inicial, localizado em uma das amígdalas

Branco Mello já tem data para voltar a se apresentar com o Titãs. O baixista e vocalista da banda estava afastado dos palcos para se recuperar de uma cirurgia após a descoberta de um tumor em estágio inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina.

A boa notícia foi divulgada pelo mulher do artista, a atriz Angela Figueiredo. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado de Branco e agradeceu as vibrações positivas durante o momento difícil que eles enfrentaram.

"Amigos, passando para agradecer novamente todas as vibrações positivas e avisar que entre momentos difíceis e alegrias chegamos aqui firmes e fortes", celebrou a famosa, que no clique aparece com o músico em uma academia.

Depois, Angela contou que o marido volta a se apresentar com os Titãs no show do próximo sábado, 28, em São Paulo. "O Branco volta pros Titãs no show do dia 28 no Espaço Unimed aqui em São Paulo. Eu sigo ao seu lado sempre olhando, cuidando e feliz por termos conseguido juntos vencer mais uma vez", completou ela.

Os fãs vibraram com a notícia nos comentários. "Sensacional, Ângela, querida! Muita luz e música @brancomell", disse o ator e cantor Evandro Mesquita. "Aí sim... vai ser especial demais esse show com a volta do Branco!", celebrou um seguidor. "Que bom! Saúde e boas vibes pro casal", escreveu outro. "Que notícia maravilhosa!! Continuo emanando energias positivas!", falou uma fã.

Confira:

