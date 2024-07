Branco Mello, do Titãs, fala sobre diagnóstico de tumor: 'Preparado para vencer'

Diagnosticado com novo tumor inicial, Branco Mello, da banda Titãs, agradeceu o apoio durante fase delicada em sua saúde

O músico Branco Mello, da banda Titãs, usou as redes sociais no domingo, 28, para compartilhar uma mensagem em agradecimento ao apoio de amigos e fãs durante nova fase delicada em sua saúde. Nos últimos dias, o artista foi diagnosticado com um tumor inicial nas amígdalas e precisará passar por cirurgia.

"Queridos amigos, que maravilha a energia e vibração positiva que estou recebendo de todos vocês nesse momento. Estou tranquilo e preparado para vencer mais esse desafio", escreveu Branco na legenda da postagem. Nos comentários, diversos admiradores do músico deixaram recados carinhosos e desejaram força.

"Meu ídolo querido, muita força e saúde pra você. Estou na torcida, enviando energias de cura 24 horas por dia", declarou uma internauta. "Que foto linda! Estamos aqui amado Branco, mandando as melhores vibrações do mundo para você! SEMPRE!", disse outra. "Você é gigante, meu amigo! Vai dar tudo certo!! Estamos aqui conectados contigo!", falou um terceiro.

Na última terça-feira, 23, a equipe da banda Titãs informou que o artista precisará se afastar dos palcos por um tempo para realizar o tratamento contra o tumor. "Branco Mello passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina", iniciaram.

E completaram: "Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta".

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Branco Mello passa por cirurgia contra um tumor. Há alguns anos, ele luta contra problemas de saúde. O primeiro câncer dele surgiu em 2018, quando ele operou para remover um tumor na laringe e passou pelo tratamento.

Em 2021, o tumor na hipolaringe retornou e ele precisou fazer uma nova cirurgia para removê-lo. Em 2023, o músico também removeu um pequeno tumor na borda da língua.

Anos antes, em 1998, Branco Mello foi operado para tratar um aneurisma de aorta, quando colocou uma prótese no lugar da válvula aórtica.

Esposa de Branco é braço do cantor em batalha contra tumores

Branco Mello (62), um dos integrantes dos Titãs, passará por uma nova cirurgia, segundo a assessoria de imprensa da banda. Dessa vez, o músico vai retirar um pequeno tumor em estágio inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina. Este será o terceiro procedimento para retirada de um tumor enfrentado pelo artista.

Durante entrevista à CARAS Brasil, em março deste ano, a esposa de Branco, a atriz Angela Figueiredo (63) falou sobre a luta do marido, com quem vive romance há cerca de 35 anos.

"Somos bem parceiros no trabalho também. Eu e ele damos pitaco o tempo todo. A gente se ajuda em tudo há muitos anos. Além de namorados, trabalhamos juntos muito bem. É um casamento muito bom", pondera a artista, que também acompanhou a turnê Encontro da banda do marido; confira a entrevista completa!