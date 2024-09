Belo comenta importância de antigo casamento com Gracyanne: 'Não sou ingrato'

O cantor Belo refletiu sobre os últimos acontecimentos em sua vida e ressaltou a importância da antiga união de 16 anos com Gracyanne

Em abril deste ano, o cantor Belo enfrentou um período delicado em sua vida pessoal. Após 16 anos de casamento com Gracyanne Barbosa, o artista e a influenciadora decidiram colocar um ponto final na relação.

Ainda que tentasse evitar a exposição, o assunto envolvendo Belo e Gracyanne acabou se tornando um dos mais comentados na época. Agora, em entrevista ao jornal 'Extra', o cantor abriu o coração e falou sobre os aprendizados dos últimos meses.

Ao longo da conversa, o pagodeiro ressaltou a importância de todos os acontecimentos em sua vida, incluindo a antiga relação. "Tô numa fase de estabilidade. Eu tô solteiro e refletindo sobre o que vale a pena ou não. Tudo que passei foi muito bom e fez com que eu crescesse. Agradeço a tudo, até ao meu antigo casamento", iniciou ele.

"A Gracyanne foi muito importante. Não sou ingrato, ainda mais com as pessoas que me ajudaram e estiveram ao meu lado nos momentos em que mais precisei. Agora é bola para frente", completou Belo.

Solteiro, o cantor revelou que não tem aproveitado tanto a nova fase da vida, uma vez que o trabalho exige bastante dele. "Ficar sozinho é bom para se curtir, pensar mais em si. O amor-próprio tem que existir. Às vezes, situações acontecem para que a gente possa enxergar o outro lado das coisas. Eu tô feliz", declarou.

"O trabalho tem preenchido minha cabeça. A vida profissional tem uma demanda muito louca. Fiz filmes e séries também. Tô amando atuar. Se eu soubesse que era tão bom e libertador, já teria estudado e me tornado ator há muito tempo", concluiu Belo.

Gracyanne Barbosa revela como está o coração após o fim do casamento

Recentemente, Gracyanne Barbosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais. Uma internauta quis saber se a influencer já está amando alguém após o fim do casamento de 16 anos com Belo.

A famosa ressaltou que nesse momento está focada apenas em si mesma. "Coisa que não fazia há algum tempo, acredito que todo mundo tem essa fase de se deixar para depois. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito isso antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? O tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias", disse ela.