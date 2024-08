Gracyanne Barbosa revela como está o coração após o fim do casamento

Gracyanne Barbosa respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e revelou como está seu coração após o fim do casamento com Belo

Nesta terça-feira, 27, Gracyanne Barbosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais. Uma internauta quis saber se a influencer já está amando alguém após o fim do casamento de 16 anos com Belo.

A famosa ressaltou que nesse momento está focada apenas em si mesma. "Sim, eu mesma! Coisa que não fazia há algum tempo, acredito que todo mundo tem essa fase de se deixar para depois. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito isso antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? O tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias", disse ela.

Em seguida, Gracyanne comentou sobre algumas lições que aprendeu neste ano. "São tantas que não consigo escolher uma só, vou citar algumas: não confiar tanto nas pessoas; aprender a dizer não; me colocar em primeiro lugar; entender que o perdão liberta; o tempo cura; fortalecer o coração. Queria falar muito mais, mas acho que essas são as principais até aqui. Ainda estamos em agosto, tem muita coisa para acontecer, e a lista deve aumentar".

Admirador secreto

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa aproveitou um tempo livre para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a musa fitness recordou o episódio em que recebeu alguns presentes luxuosos de um admirador secreto.

O assunto veio à tona após um internauta perguntar se Gracy tinha descoberto quem enviou as surpresas. Na época, logo após a separação do cantor Belo e durante uma viagem a São Paulo, ela ganhou flores e joias de forma anônima em lugares que frequentava.

Agora, a ex-esposa do pagodeiro revelou que soube a identidade da pessoa, ou melhor, das pessoas, que a presentearam meses atrás. "Acabou que aconteceram tantas coisas que esqueci de compartilhar com vocês. No fim, eram duas pessoas diferentes", iniciou ela.

"Uma pessoa que eu já conhecia, não esperava, mas já conhecia... Já tinha passado pela minha vida. E uma outra pessoa que eu só conhecia pelo Instagram, internet, pelas redes sociais, e não esperava... E era uma mulher. Uma loucura", completou Gracyanne Barbosa, sem mais detalhes.