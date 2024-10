Ana Castela mostra look escolhido para DVD de Gustavo Mioto

Ana Castela mostrou o look escolhido para marcar presença na gravação do DVD do namorado Gustavo Mioto e arrasou na produção

Nesta quinta-feira, 24, Gustavo Mioto grava sem DVD Atemporal em São Paulo. E é claro que Ana Castela estará presente para prestigiar o amado.

Em sua conta no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo em que aparece dublando e dançando a música Quando Apaga A Luz, de Gustavo Mioto e Mc Don Juan.

No começo, a boiadeira aparece com um look simples, top preto e calça jeans. Porém, de repente, ela surge deslumbrante com os cabelos presos, camisa rosa e chapéu para combinar. A maquiagem deu o toque final na produção.

"Prontíssima para o seu DVD Gustavo Mioto", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Você parece uma boneca", escreveu uma internauta. "Barbie que fala né", brincou outra. "Que princesa", elogiou uma terceira.

Presentes de Cristiano Ronaldo

Recentemente, Ana Castela realizou o seu primeiro show em Portugal. Após a apresentação, a cantora visitou seu camarim e compartilhou sua surpresa ao receber presentes especiais de Cristiano Ronaldo. Em suas redes sociais, ela mostrou alguns dos mimos que ganhou do famoso jogador de futebol português.

Através dos stories do Instagram, Ana comemorou a primeira de três noites de shows no exterior. Suada e ofegante, a ‘boiadeira’, como é conhecida, mostrou que deu tudo de si no palco e agradeceu o público português pela recepção: "O primeiro show acabou e eu também. Muito obrigada pessoal de Porto. Amei! Foi lindo", disse.

Na sequência, Ana exibiu alguns dos presentes do jogador de futebol, que já revelou ser um grande admirador da cultura brasileira: "E eu que ganhei uma camiseta assinada do Cristiano Ronaldo? E a chuteira. Vocês acreditam nisso? Vou começar a jogar futebol agora", Castela declarou visivelmente emocionada com os mimos do craque.

