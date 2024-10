Ana Castela reflete sobre relacionamento à distância e término com Gustavo Mioto

Em entrevista recente, Ana Castela detalhou como concilia agendas com Gustavo Mioto e relembrou términos com o cantor: "Colocamos pingos nos 'is'''

Juntos a mais de um ano, Ana Castela e Gustavo Mioto encantaram o público com o romance que estão vivendo. Sendo ambos do mundo sertanejo, o casal precisa conciliar as agendas para ter momentos a dois, mas hoje em dia isso não parece ser um problema. Em entrevista ao EXTRA, a boiadeira refletiu sobre o relacionamento à distância e relembrou términos com o cantor.

"Foi um retorno de boa. Só conversamos, colocamos aqueles pingos no “is”. E foi isso" , disse ela, que ainda garantiu que os encontros com o namorado acontecem tranquilamente em meio à rotina de shows.

"Gu e eu nos vemos muito. A gente namora à distância, mas a logística dos shows bate bastante. Sempre que venho a São Paulo, fico na casa dele. É só quando tem muito trabalho mesmo que ficamos um pouco mais distantes, mas, na primeira oportunidade, a gente já volta a se ver", explicou Ana Castela.

Ainda durante o bate-papo, a famosa confessou que fica incomodada ao ser questionada, frequentemente, se ainda continuam juntos. "Eu sinto raiva quando ficam perguntando: 'Vocês terminaram?'. Às vezes, estou na minha casa e ficam me pressionando: 'Cadê o Gustavo?'. Mas não ficam perguntando para ele sobre mim, ou cobrando dele informações nossas".

Recentemente, o casal agitou as redes sociais ao publicar cliques lado a lado enquanto curtiam uma piscina. "Garota, você é interestelar. Nem a estrela mais linda tem a luz que você tem. Últimas mini férias antes do DVD. Saudades já", declarou Gustavo Mioto. "Te amo. Que legenda é essa, Brasil?", respondeu Ana, apaixonada.

Ana Castela posa com Gustavo Mioto nos bastidores de show

No último dia 18, aconteceu a gravação do DVD Carta Aberta, de Felipe Araújo, em uma famosa casa de shows de São Paulo. O projeto conta com diversas participações especiais, entre elas a de Gustavo Mioto.

O sertanejo chegou ao local acompanhado pela namorada Ana Castela e o casal fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local. Os cantores estavam combinando com looks all black.

O empresário Marcos Mioto, pai de Gustavo, também marcou presença e posou sorridente ao lado do filho e da nora. Confira o registro!