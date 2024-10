Ana Castela exibe presentes que ganhou de Cristiano Ronaldo: “Vocês acreditam?”

Ana Castela fica surpresa ao receber presentes especiais de Cristiano Ronaldo e exibe mimos durante temporada de shows em Portugal

Na noite da última quinta-feira, 4, Ana Castela realizou o seu primeiro show em Portugal. Após a apresentação, a cantora visitou seu camarim e compartilhou sua surpresa ao receber presentes especiais de Cristiano Ronaldo. Em suas redes sociais, ela mostrou alguns dos mimos que ganhou do famoso jogador de futebol português.

Através dos stories do Instagram, Ana comemorou a primeira de três noites de shows no exterior. Suada e ofegante, a ‘boiadeira’, como é conhecida, mostrou que deu tudo de si no palco e agradeceu o público português pela recepção: "O primeiro show acabou e eu também. Muito obrigada pessoal de Porto. Amei! Foi lindo", disse.

Na sequência, Ana exibiu alguns dos presentes do jogador de futebol, que já revelou ser um grande admirador da cultura brasileira: "E eu que ganhei uma camiseta assinada do Cristiano Ronaldo? E a chuteira. Vocês acreditam nisso? Vou começar a jogar futebol agora", Castela declarou visivelmente emocionada com os mimos do craque.

Vale lembrar que recentemente, Ana Castela falou sobre seu relacionamento à distância com Gustavo Mioto. Os cantores, que viajam bastante a trabalho, precisam organizar as agendas para conseguir se encontrar: "Gu e eu nos vemos muito. A gente namora à distância, mas a logística dos shows bate bastante”, disse em entrevista ao jornal Extra.

“Sempre que venho a São Paulo, fico na casa dele. É só quando tem muito trabalho mesmo que ficamos um pouco mais distantes, mas, na primeira oportunidade, a gente já volta a se ver", explicou Ana Castela, que agora brilha nos palcos portugueses, enquanto Gustavo Mioto está prestes a gravar seu novo DVD no Brasil.

Ana Castela reflete sobre idas e vindas com Gustavo Mioto:

Ainda durante o bate-papo, Ana Castela confessou que fica incomodada ao ser questionada, frequentemente, se ainda continua namorado Gustavo Mioto: "Eu sinto raiva quando ficam perguntando: 'Vocês terminaram?'. Às vezes, estou na minha casa e ficam me pressionando: 'Cadê o Gustavo?'”, disse a artista, que enfrentou idas e vindas no namoro.