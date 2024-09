Acidente com ônibus da dupla João Neto & Frederico deixa quatro feridos

Um ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira, 6, no km 453 da BR-040, em Minas Gerais

Um ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira, 6, no km 453 da BR-040, em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com informações do g1, quatro pessoas ficaram feridas e a frente do coletivo ficou destruída.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou ao portal que o ônibus bateu em um caminhão que transportava carvão, por volta das 3h15, no sentido Belo Horizonte. A dupla estava a caminho de Guarará, na Região da Zona da Mata, onde tem um show previsto para esta sexta-feira.

O Corpo de Bombeiros relatou que havia 27 pessoas no ônibus, das quais quatro sofreram ferimentos leves e foram levadas ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. As vítimas receberam atendimento de duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo o g1, não houve vazamento de combustível nem pessoas presas nas ferragens. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e isolaram a área do acidente. Pela manhã, a rodovia já estava liberada.

Em uma publicação compartilhada nos stories do Instagram, Frederico tranquilizou os fãs. "O pessoal da equipe já foi socorrido, galera. E, se Deus quiser, ficará tudo bem. Obrigado pela atenção de todos", escreveu ele.

Ônibus da dupla João Neto & Frederico (Reprodução/Instagram)

Ônibus da dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano se envolve em acidente

Recentemente, o ônibus da dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano também se envolveu em um acidente. O fato aconteceu na BR-262, localizada entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais. De acordo com informações do g1, o veículo teria colidido com outras duas carretas em uma ponte.

Todos os ocupantes que estavam no ônibus passam bem, inclusive Cesar, que seguia viagem no ônibus da dupla junto com a equipe. Através das redes sociais, Gabriela Menotti, esposa de Fabiano, confirmou que ninguém se machucou.