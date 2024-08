Ônibus da dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano se envolve em acidente

Um ônibus da dupla Cesar Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente neste sábado, 3, em Minas Gerais: 'Um grande livramento'

Um ônibus da dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano se envolveu em um acidente na manhã deste sábado, 3, na BR-262, localizada entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais. De acordo com informações do 'G1', o veículo teria colidido com outras duas carretas em uma ponte.

Todos os ocupantes que estavam no ônibus passam bem, inclusive Cesar, que seguia viagem no ônibus da dupla junto com a equipe. Através das redes sociais, Gabriela Menotti, esposa do cantor, confirmou que ninguém se machucou.

"Tô recebendo muitas mensagens perguntando [sobre o acidente], só para responder coletivo: foi um grande livramento, está todo mundo bem, toda equipe. Graças a bondade de Deus", declarou a companheira de César Menotti em seu Instagram oficial.

Ao 'O Globo', a assessoria de Cesar Menotti e Fabiano informou que as causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades. A apresentação da dupla que ocorreria hoje em Castelo, no Espírito Santo, foi adiada para uma nova data que ainda será divulgada.

"Na manhã de hoje, 03/08, o ônibus da dupla César Menotti & Fabiano se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Rio da Casca/MG, a causa ainda será apurada. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive César Menotti que viajava junto com a equipe. Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve. Agradecemos a compreensão e carinho de todos", declararam.

